Super Size Me 2: trailer del documentario di Morgan Spurlock

Di Pietro Ferraro martedì 16 luglio 2019

Super Size Me 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Morgan Spurlock nei cinema americani dal 19 settembre 2019.

Disponibili trailer e poster di Super Size Me 2: Holy Chicken, il documentario sequel di Morgan Spurlock. Nel 2004 Spurlock in Super Size Me metteva alla prova la sua salute, e il suo colesterolo, mangiando solo cibo da fast food per 30 giorni e guadagnandosi una candidatura all'Oscar per il miglior documentario. Stavolta con il sequel "Holy Chicken", Spurlock torna a puntare i riflettori sui fast food promettendo una nuova svolta, che viene definita "una rivelazione".

Il sottotitolo del sequel "Holy Chicken" ovviamente riguarda l'animale più consumato del pianeta, con Morgan Spurlock che nel documentario sta tentando di avviare la propria catena di fast food, specializzata in pollo fritto. Il trailer mostra Spurlock mentre è in cerca di una fattoria per allevare le sue galline e prepararle per il ristorante.

Nel corso degli anni, come mostra il trailer, la parola "fritto" è stata sostituita con "croccante". Fritto ha connotazioni negative, mentre croccante suona come una caratteristica speciale. Inoltre Spurlock spiega come l'aggiunta di verdure e ortaggi possa risultare ingannevolmente "sana" rispetto ad un sandwich di pollo fritto.

"Super Size Me 2" arriva dopo che Morgan Spurlock si è ritirato dalla sua società di produzione durante il picco del movimento #MeToo alla fine del 2017. Spurlock ha ammesso la sua cattiva condotta sessuale in passato e si è scusato prima di essere chiamato in causa. Ha anche ammesso di aver accettato un'accusa di molestie sessuali e di aver ripetutamente tradito le sue mogli e fidanzate nel corso degli anni.

"Super Size Me 2: Holy Chicken" arriva nei cinema americani il 19 settembre.

