Saturn Awards 2019, nomination cinema: guidano "Avengers: Endgame" e "Aladdin"

Di Pietro Ferraro martedì 16 luglio 2019

Annunciate le candidature ai Saturn Awards 2019, riconoscimenti che premiano l'eccellenza nella fantascienza, fantasy e horror al cinema e in tv.

Sono state annunciate le nomination ai Saturn Awards 2019, che celebrano fantascienza, fantasy e horror su grande e piccolo schermo.

Naturalmente per quanto ci riguarda ci occupiamo delle candidature per il cinema e come da copione Avengers: Endgame guida con 14 nomination. Seguono ad una certa distanza il remake live-action Aladdin della Disney con 9 nomination, il thriller-horror Noi con 8 nomination e Aquaman e Il ritorno di Mary Poppins Returns con 6 nomination a testa.

A seguire trovate tutti i candidati per la categoria cinema. I vincitori dei 45° Saturn Awards saranno annunciati venerdì 13 settembre.

MIGLIOR ADATTAMENTO CINEMATOGRAFICO DA FUMETTO

Aquaman

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Captain Marvel

Shazam!

Spider-Man: Far From Home

Spider-Man - Un nuovo universo

MIGLIOR FILM DI FANTASCIENZA

Alita: Angelo della Battaglia

Bumblebee

Jurassic Park - Il regno perduto

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Sorry to Bother You

Upgrade

MIGLIOR FILM FANTASY

Aladdin

Dumbo

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald

Godzilla II - King of the Monsters

Il ritorno di Mary Poppins

Toy Story 4

Yesterday

MIGLIOR FILM HORROR

I Morti non Muoiono

Halloween

Hereditary

Overlord

Pet Sematary

A Quiet Place - Un posto tranquillo

Noi - Us

MIGLIOR FILM D'AZIONE / AVVENTURA

Un Uomo Tranquillo - Cold Pursuit

Escape Room

Glass

John Wick 3 – Parabellum

Mission: Impossible – Fallout

Skyscraper

MIGLIOR FILM THRILLER

Bad Samaritan

7 sconosciuti a El Royale

Destroyer

Dragged Across Concrete

Greta

Ma

Searching

MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE

Il Grinch

Dragon Trainer 3 - Il mondo nascosto

Gli incredibili 2

Ralph Spacca Internet

Spider-Man - Un nuovo universo

Toy Story 4

MIGLIOR FILM INDIPENDENTE

American Animals

Anna and the Apocalypse

The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot

Mandy

Ophelia

Summer of 84

Tomorrow Man

MIGLIOR FILM STRANIERO

Aniara

Border

Burning

Ghost Stories

The Guilty

Shadow

MIGLIOR ATTORE

Jeff Bridges, 7 sconosciuti a El Royale

Nicolas Cage, Mandy

Tom Cruise, Mission: Impossible – Fallout

Chris Evans, Avengers: Endgame

Robert Downey Jr., Avengers: Endgame

Mel Gibson, Dragged Across Concrete

Keanu Reeves, John Wick 3 – Parabellum

MIGLIOR ATTRICE

Emily Blunt, Il Ritorno di Mary Poppins

Toni Collette, Hereditary

Jamie Lee Curtis, Halloween

Nicole Kidman, Destroyer

Brie Larson, Captain Marvel

Lupita Nyong’o, Noi - Us

Octavia Spencer, Ma

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Josh Brolin, Avengers: Infinity War

John Lithgow, Pet Sematary

Lin-Manuel Miranda, Il Ritorno di Mary Poppins

Lewis Pullman, 7 sconosciuti a El Royale

Jeremy Renner, Avengers: Endgame

Will Smith, Aladdin

Steven Yeun, Burning

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Cynthia Erivo, 7 sconosciuti a El Royale

Karen Gillan, Avengers: Endgame

Amber Heard, Aquaman

Scarlett Johansson, Avengers: Endgame

Naomi Scott, Aladdin

Hailee Steinfeld, Bumblebee

Zendaya, Spider-Man: Far From Home

MIGLIOR PERFORMANCE DI UN GIOVANE ATTORE

Evan Alex, Noi - Us

Asher Angel, Shazam!

Millie Bobby Brown, Godzilla II - King of the Monsters

Jack Dylan Grazer, Shazam!

Tom Holland, Spider-Man: Far From Home

Shahadi Wright Joseph, Noi -Us

Millicent Simmonds, A Quiet Place - Un posto tranquillo

MIGLIOR REGISTA

Anna Boden & Ryan Fleck, Captain Marvel

Karyn Kusama, Destroyer

Jordan Peele, Noi - Us

Guy Ritchie, Aladdin

Anthony Russo & Joe Russo, Avengers: Endgame

Steven Spielberg, Ready Player One

James Wan, Aquaman

Zhang Yimou, Shadow

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Bill Brzeski, Aquaman

Ruth De Jong, Noi - Us

Rick Heinrichs, Dumbo

Gemma Jackson, Aladdin

Horace Ma Gwong-Wing, Shadow

John Myhre, Il Ritorno di Mary Poppins

Charles Wood, Avengers: Endgame

MIGLIORE COLONNA SONORA

Danny Elfman, Dumbo

Bear McCreary, Godzilla II - King of the Monsters

Alan Menken, Aladdin

Marc Shaiman Mary Poppins Returns

Alan Silvestri, Avengers: Endgame

Alan Silvestri, Ready Player One

MIGLIORI COSTUMI

Kym Barrett, Aquaman

Leah Butler, Shazam!

Judianna Makovsky, Avengers: Endgame

Chen Minzheng, Shadow

Sandy Powell, Il Ritorno di Mary Poppins

Michael Wilkinson, Aladdin

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

A Quiet Place - Un posto tranquillo

Aladdin

Avengers: Endgame

Godzilla II - King of the Monsters

Mission: Impossible – Fallout

Ready Player One

Spider-Man: Far From Home

Fonte: Deadline