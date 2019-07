The Deep: trailer del dramma di Baltasar Kormákur basato su una storia vera

Di Pietro Ferraro martedì 16 luglio 2019

The Deep: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Baltasar Kormákur nei cinema italiani dal 18 luglio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 18 luglio Movies Inspired porta nei cinema italiani The Deep, il dramma del regista Baltasar Kormákur basato sulla storia vera di Guðlaugur Friðþórsson, un pescatore riuscito a sopravviver nell'oceano gelido dopo che la sua barca si è capovolta al largo della costa islandese.

La trama ufficiale:





Sull'isola di Heimaey, al largo delle coste islandesi, Gulli (Ólafur Darri Ólafsson) e i sui amici festeggiano l'imminente partenza per l'uscita in mare prevista per il mattino seguente. L'equipaggio di pescatori getta le reti ma pescano rocce. Incagliate in profondità, le reti bloccano l'argano e rovesciano il peschereccio. Le acque gelide dell'Atlantico non lasciano scampo ai pescatori che muoiono uno dopo l'altro. Solo Gulli sembra miracolosamente resistere al freddo dell'oceano. Deciso a restare vivo, nuota fino alla costa che raggiunge sei ore dopo, diventando un eroe nazionale e un fenomeno scientifico (e mediatico) ancora senza spiegazione.

Kormákur porta sullo schermo un bizzarro caso realmente accaduto nel 1984 a seguito del naufragio di un peschereccio nelle gelide acque dell'isola di Vestman. Dell'equipaggio si salvò solo un uomo, che riuscì a sopravvivere in condizioni impossibili con temperature disumane: Gulli, un tipo comune che divenne senza volerlo un eroe nazionale e allo stesso tempo un fenomeno scientifico riguardo ai reali limiti del corpo umano.

Il cast tutto islandese di "The Deep" oltre al protagonista Ólafur Darri Ólafsson noto per ruoli in Shark - Il primo squalo, The Vanishing - Il mistero del faro e Animali fantastici - I crimini di Grindelwald , include anche Jóhann G. Jóhannsson, Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir (Metalhead), Theódór Júlíusson (Volcano), María Sigurðardóttir, Björn Thors, Þröstur Leó Gunnarsson (Beowulf & Grendel), Guðjón Pedersen, Walter Grímsson e Stefán Hallur Stefánsson.

Il regista Baltasar Kormákur ha diretto anche gli action-thriller Contraband con Mark Wahlberg e Cani sciolti con Denzel Washington e i drammi basati su eventi reali Everest con Jason Clarke e Jake Gyllenhaal e Resta con me con Shailene Woodley e Sam Claflin.