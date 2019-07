Army of the Dead di Zack Snyder, riprese iniziate - ecco il cast

Di Federico Boni martedì 16 luglio 2019

Tre anni dopo Justice League, Zack Snyder torna sul set per girare Army of the Dead.

Zack Snyder e Netflix per l'action-horror con zombie 'Army of the Dead' Netflix produrrà l'horror con zombie "Army of the Dead", film che segna il ritorno di Zack Snyder dietro la macchina da presa dopo "Justice League". Sono ufficialmente iniziate le riprese di Army of the Dead, primo film di Zack Snyder dai tempi di Justice League, abbandonato in corsa causa lutto famigliare. Un thriller a tinte zombie targato Netflix che vede Garret Dillahunt e Raúl Castillo ultime new entry sul set messicano, al fianco dei già annunciati Omari Hardwick, Chris D'Elia, Hiroyuki Sanada, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win, Rich Cetrone e i veri protagonisti Dave Bautista ed Ella Purnell.

15 anni dopo L'alba dei morti viventi, suo esordio alla regia, Snyder torna così tra i non-morti. La pellicola è ambientata nel mezzo di un’epidemia zombie che colpisce Las Vegas, durante la quale un uomo riunisce un gruppo di mercenari per entrare nella zona di quarantena e fare la più grande rapina mai tentata prima.

Un heist movie con gli zombie per Snyder, autore dello script insieme a Joby Harold e Shay Hatten nonché produttore, al fianco di Stone Quarry, Deborah Snyder e Wesley Coller.

Fonte: HollywoodReporter