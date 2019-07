Thor 4, torna Taika Waititi alla regia - slitta Akira

Di Federico Boni mercoledì 17 luglio 2019

Il regista di Thor: Ragnarok torna ad Asgard per Thor 4.

Due anni dopo gli 853,977,126 dollari incassati da Thor: Ragnarok, Taika Waititi tornerà alla regia del cinecomic Marvel con Thor 4. Questo significa che il live-action di Akira della Warner, da oltre un decennio atteso e puntualmente rinviato, slitterà per l'ennesima volta. L'uscita in sala per il 21 maggio 2021 finisce nel cestino, con la produzione messa in pausa a tempo indeterminato.

Ecco perché Waititi è tornato ad Asgard, con Chris Hemsworth ovviamente di nuovo protagonista. Tutto tace sui tempi produttivi, ma è chiaro che tolto di mezzo Akira, Thor 4 potrebbe andare incontro alle riprese entro la fine del 2020.

Regista di Vita da vampiro - What We Do in the Shadows e Selvaggi in Fuga, Waititi è attesissimo a breve in sala con Jojo Rabbit, satira dell'era nazista che ha scritto, diretto e interpretato per Fox Searchlight, con più che probabile premiere alla Mostra del Cinema di Venezia e uscita in sala datata 18 ottobre. Protagonista Scarlett Johansson, con il regista negli abiti di Adolf Hitler.

