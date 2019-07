Night Hunter: nuovo trailer del thriller con Henry Cavill sulla tracce di un serial killer

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 luglio 2019

Night Hunter: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di David Raymond nei cinema americani dal 6 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un nuovo trailer e una locandina di Night Hunter, il thriller interpretato da Henry Cavill (Justice League) nei panni di un poliziotto sulle tracce di un assassino seriale.

"Night Hunter" è descritto come un thriller ricco di azione capace di scioccare ad ogni svolta della trama. La trama segue il poliziotto Marshall (Henry Cavill) e l'ex giudice diventato vigilante Cooper (Ben Kingsley) che finiscono in una trappola quando arrestano e mettono dietro le sbarre un temibile serial killer. Dalla prigione l'assassino progetta una serie di attacchi mortali, costringendo i due protagonisti ad una corsa contro il tempo per rimanere un passo avanti ai malvagi piani del folle. Apparentemente l'unico modo per vincere questo gioco mortale è entrare nella mente del killer, ma saranno in grado di farlo prima che tutto precipiti?

Il cast di "Night Hunter" oltre a Cavill e Ben Kingsley include anche Stanley Tucci (Hunger Games), Alexandra Daddario (San Andreas), Brendan Fletcher (Arrow), Nathan Fillion (Castle), Minka Kelly (Titans), Sara Thompson, Eliana Jones, Emma Tremblay, Brendan Fletcher e Mpho Koaho. Con la produzione di Christopher Pettit e Rick Dugdale, il film è scritto e diretto da David Raymond che fa il suo esordio alla regia.

Il destino di Henry Cavill nell'Universo Esteso DC è ancora incerto, l'attore ha interpretato Superman in tre film: L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, ma è stato riportato in più di un'occasione l'intenzione dell'attore di abbandonare il personaggio, anche se Cavill non ha mai confermato personalmente queste voci. Nel frattempo l'attore ha anche firmato con Netflix per il ruolo principale nella serie tv The Witcher, che si basa sul famoso franchise di videogiochi.

L'uscita americana di "Night Hunter" è fissata al 6 settembre.

Fonte: Slashfilm