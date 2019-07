Power Rangers e Tartarughe Ninja: prima cover e annuncio del fumetto crossover di BOOM! Studios

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 luglio 2019

I Power Rangers e le Tartarughe Ninja s'incontreranno in una nuova serie a fumetti crossover di BOOM! Studios.

Le Tartarughe Ninja sono tra i personaggi che hanno fruito di più crossover a fumetti nel corso della loro lunga storia. Si sono incontrati con Archie, ALF e Garfield, e più recentemente le TMNT hanno lavorato con I Ghostbusters e Batman. Ora BOOM! Studios ha deciso di far incontrare le Tartarughe Ninja con i Power Rangers della serie tv originale "Mighty Morphin" una nuova serie crossover a fumetti limitata che esordirà il prossimo inverno.

BOOM! Studios ha annunciato il fumetto crossover "Power Rangers & Teenage Mutant Ninja Turtles". È una serie di cinque numeri che sarà disponibile a partire dal 4 dicembre di quest'anno con la prima cover già svelata (la trovate in coda all'articolo)

"Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles" inizia con i Power Rangers che arrivano a New York per scoprire che Tommy Oliver, il Green Ranger si è alleato con Shredder, la storica nemesi delle Tartarughe Ninja. Alla luce di ciò, i Rangers vengono salutati con poco entusiasmo e particolare diffidenza dalle stesse Tartarughe.

I Power Rangers e le Tartarughe Ninja si sono già incontrati in un episodio della serie tv Power Rangers in Space dal titolo "Le Tartarughe Ninja / Shell Shocked". Nella clip che trovate a seguire potete vedere uno stralcio di quell'episodio con le Tartarughe ritratte come apparivano nella serie FOX live-action Tartarughe Ninja - L'avventura continua (Ninja Turtles: The Next Mutation).

Il commento di Ryan Parrott, che ha lavorato alla serie a fumetti dei "Power Rangers" e scriverà il crossover con Simone di Meo, che si occuperà delle illustrazioni.

Onestamente, sono abbastanza sicuro che tenere segreto questo progetto mi abbia tolto degli anni dalla mia vita. Questi due franchise iconici erano i miei genitori televisivi, ognuno dei quali mi insegnava lezioni di vita preziose trenta minuti alla volta. I Power Rangers e le Ninja Turtles sono troppo follemente impressionanti da non mettere insieme. Voglio dire, sono entrambi artisti marziali adolescenti codifciati per colore che combattono i mostri! Ha solo troppo senso! Un enorme ringraziamento a Hasbro e Nickelodeon per avermi permesso di giocare con così tanti dei loro fantastici giocattoli, in quanto è davvero un onore essere parte di un crossover così eccitante. Sono il ragazzo più fortunato del mondo, e non vedo l'ora che tutti voi vediate cosa stiamo mettendo insieme.

"Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles #1" arriva il 4 dicembre 2019.

