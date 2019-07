Comic-Con 2019: esclusive colonne sonore in vinile di "Chi ha incastrato Roger Rabbit" e "Blade Runner 2049"

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 luglio 2019

Mondo porta al Comic-Con 2019 due esclusive versioni in vinile delle colonne sonore di "Chi ha incastrato Roger Rabbit" e "Blade Runner 2049".

Mondo torna al Comic Con di San Diego (18-21 luglio) dove presenterà in esclusiva per il SDCC le colonne sonore del classico Chi ha incastrato Roger Rabbit (disponibile in vinile per la prima volta in 30 anni!) e una straordinaria nuova versione in vinile della colonna sonora del sequel Blade Runner 2049. Queste esclusive del SDCC saranno disponibili presso lo stand Mondo (n. 435) a partire da mercoledì 17 luglio ("Preview Night") mentre le spille e le edizioni Webstore delle colonne sonore saranno in vendita su mondotees.com in un secondo momento insieme a eventuali copie rimanenti delle edizioni esclusive del SDCC.

Mondo, in collaborazione con Walt Disney Records, è orgogliosa di presentare la colonna sonora composta da Alan Silvestri per "Chi ha incastrato Roger Rabbit". Il film di Robert Zemeckis è ancora considerato ad oggii una tappa cruciale nel cinema, grazie alla sua perfetta combinazione di animazione 2D e live action, con una visione intelligente delle vite interiori dei personaggi dei cartoni animati più amati del mondo. Dopo la precedente collaborazione di successo con Zemeckis in Ritorno al futuro, la colonna sonora di Alan Silvestri è una delle sue composizioni più ambiziose e ispirate, rimbalzando dal noir in ebollizione, alla folle indolenza di una serie di cartoni animati, alle canzoni e agli standard degli anni '40.





"Chi ha incastrato Roger Rabbit" Dettagli Colonna Sonora:



Original Motion Picture Soundtrack LP



Music by Alan Silvestri



Artwork by Stan & Vince



SDCC Exclusive Pressed on madcap zaniness "The Dip" Colored Vinyl (Limited to 1,000 Copies)



Webstore edition pressed on 180 Gram Neon Pink with White Splatter



$25



Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch, insieme ai produttori Michael Hodges, Ashley Culp e Kayla Morrison, hanno avuto il compito quasi impossibile di musicare il sequel di uno dei più grandi e amati film di fantascienza di tutti i tempi. Il Blade Runner originale aveva una colonna sonora incredibile di Vangelis che è diventata uno dei pezzi più iconici della storia del cinema, quindi merito al lavoro meraviglioso e rispettoso fatto per "2049" che ha degnamente dato seguito ad un mondo di suggestioni sonore indimenticabili.

"Blade Runner 2049" presenta un'illustrazione di Viktor Kalvachev con la copertina di Spot Varnish e il layout di Chris Bilheimer.





Blade Runner 2049 - Dettagli Colonna Sonora:



Original Motion Picture Soundtrack 2XLP



Music by Hans Zimmer and Benjamin Walfisch



Produced by Michael Hodges, Ashley Culp and Kayla Morrison



Artwork by Viktor Kalvachev



SDCC Exclusive Pressed on 2X 180g Clear with White and Blue mix, Opaque Orange colored vinyl (Limited to 500 Copies)



Webstore edition pressed on 2X 180 Gram Teal and Pink colored vinyl



$40







[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Fonte: Mondo