Auguri per la tua morte 3 NON è in sviluppo: parola di Christopher Landon

Auguri per la tua morte 3 non si farà mai. Probabilmente.

Nelle ultime 24 ore ha iniziato a circolare una voce legata ad un eventuale terzo capitolo di Happy Death Day, ovvero Auguri per la tua Morte, da parte della Blumhouse. Notizia inattesa, visto il netto calo negli incassi del 2° capitolo, fermatosi a quota 64 milioni di dollari worldwide rispetto ai 125 del primo.

Ebbene via social Christopher Landon, regista e sceneggiatore della saga, ha negato questi rumor.

Visto che continuo a leggere cose che lo riguardano, lo dirò forte: NON C'È Auguri per la tua morte 3 in produzione. È solo una voce. A meno che Netflix non voglia intervenire per porre fine a questa trilogia, tutto ciò semplicemente non sta succedendo.

Nello smentire la notizia, Landon, che ha sempre parlato di Happy Death Day come trilogia, ha di fatto teso una mano al colosso streaming, in modo da poter completare un franchise costato poco meno di 15 milioni di dollari complessivi e in grado di incassarne 190.

Since I keep reading stuff about it, I’ll say it loud: THERE IS NO HAPPY DEATH DAY 3 IN DEVELOPMENT. It’s just a rumor...unless @netflix wants to pony-up and finish this trilogy, it just ain’t happening.