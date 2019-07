Hustlers: primo trailer del film con Jennifer Lopez basato su una storia vera

Di Pietro Ferraro giovedì 18 luglio 2019

Hustlers: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Michael Chaves nei cinema americani dal 13 settembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer di Hustlers, la storia vera di un crimine che ha visto un gruppo di spogliarelliste impegnate in una truffa con carte di credito.

"Hustlers" è scritto e diretto da Lorene Scafaria e interpretato Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B.

"Hustlers" segue un gruppo di esperte ex dipendenti di uno strip club che fanno squadra truffare i loro danarosi clienti di Wall Street. Il film è ispirato all'articolo pubblicato dal New York Magazine dal titolo "The Hustlers at Scores" scritto da Jessica Pressler. L'articolo racconta le vite di un gruppo di donne che scoprono come manipolare le carte di credito di uomini ricchi, drogandoli e riuscendo a caricare su questi clienti del club cifre enormi sulle loro carte di credito, somme che le ragazze si sarebbero poi divise (si parla di trenta, quaranta, cinquantamila dollari a notte). Spesso le ragazze svuotavano la linea di credito delle carte di credito come una sorta di punizione per i clienti più arroganti o solo perché avevano il potere di farlo.

I produttori del film includono Elaine Goldsmith Thomas, Jessica Elbaum, Jennifer Lopez, Benny Medina, Will Ferrell e Adam McKay.

I crediti di Lorene Scafaria includono la regia di alcuni episodi della serie tv New Girl e sul grande schermo le commedie Cercasi amore per la fine del mondo (2012) con Steve Carell e Keira Knightley e The Meddler - Un'inguaribile ottimista con Susan Sarandon e Rose Byrne.

"Hustlers" uscirà nelle sale americane il 13 settembre 2019.

Fonte: Collider