Playing with Fire: trailer della commedia con John Cena vigile del fuoco

Di Pietro Ferraro giovedì 18 luglio 2019

Playing with Fire: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Andy Flickman nei cinema americani dall'8 novembre 2019.

Disponibili un primo trailer e una locandina di Playing with Fire, una nuova commedia con protagonista John Cena, che sembra voler seguire le orme dell'ex wrestler professionista Dwayne "The Rock" Johnson, cimentandosi tra un film d'azione e l'altro con qualche titolo per famiglie.

Niente può preparare questi pompieri d'élite per il loro lavoro più impegnativo: i babysitter (avete presente "Missione Tata" con vin Diesel?).

Quando il sovrintendente Jake Carson (John Cena) e il suo team d'elite di esperti vigili del fuoco (Keegan-Michael Key, John Leguizamo e Tyler Mane) vengono in soccorso di tre fratelli (Brianna Hildebrand, Christian Convery e Finley Rose Slater) coinvolti in un incendio incontrollato, si rendono presto conto che nessun tipo di allenamento potrebbe prepararli per il loro lavoro più impegnativo, i babysitter. Incapaci di trovare i genitori dei bambini, i vigili del fuoco vedono le loro vite, il loro lavoro e persino la loro stazione sprofondare nel caos e imparano rapidamente che i bambini, proprio come gli incendi, sono selvaggi e imprevedibili.

John Cena si è recentemente unito al cast di Fast and Furious 9, attualmente in produzione. "Playing With Fire" non è l'unico ruolo "per famiglie" che John Cena ha affrontato negli ultimi anni. L'attore ha presentato un remake del gioco a quiz Sei più bravo di un ragazzino di 5ª? e condotto i Nickelodeon Kid's Choice Awards. Inoltre in veste di doppiatore Cena avrà anche un ruolo come Yoshi l'orso polare in The Voyage of Doctor Dolittle in uscita a gennaio 2020. Dopo aver terminato con "Fast and Furious 9", Cena si sposterà sul set di The Suicide Squad di James Gunn, dove interpreta un personaggio ancora top-secret.

Il film è diretto da Andy Fickman che guarda un po' in precedenza ha diretto Dwayne Johnson in due film per famiglie: la commedia Cambio di gioco e l'avventura fantascientifica Corsa a Witch Mountain.

"Playing with Fire" debutta nei cinema americani l'8 novembre 2019.

Fonte: Collider