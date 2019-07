La Sirenetta, Javier Bardem in trattative per Tritone

Di Federico Boni giovedì 18 luglio 2019

Un premio Oscar per Rob Marshall.

Dopo averlo visto nei sudici abiti pirateschi di Salazar, il premio Oscar Javier Bardem potrebbe tornare a cavalcare i mari grazie a La Sirenetta in live-action della Disney. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, il divo spagnolo sarebbe in trattative per interpretare il ruolo di Tritone, re dei mari nonché padre di Ariel, interpretata da Halle Bailey.

Se così fosse, Bardem si unirebbe ad un cast che poi comprende Harry Styles, riuscito a far suo il ruolo del principe Eric, Melissa McCarthy, perfida Ursula, Akwafina e Jacob Tremblay, voci di Scuttle e Flounder.

In cabina di regia Rob Marshall, visto al cinema nel 2018 con Mary Poppins Returns, per un film chiamato a far rivivere il classico animato del 1989. Alan Menken, premio Oscar per la miglior canzone, realizzerà nuovi brani al fianco di Lin-Manuel Miranda. Marc Platt, che ha lavorato con Marshall in Mary Poppins Returns e ha prodotto il remake di Aladdin, produrrà il tutto insieme a John DeLuca e Miranda.

Avendo scelto due giovani cantanti come protagonisti, Styles e Bailey, è chiaro che La Sirenetta avrà la musica come componente centrale del progetto. Eric, nel lungometraggio animato, non cantava, ed è qui che sia Menken che Miranda dovranno porre rimedio. Non a caso nel musical di Broadway il principe ha ben due assoli.

Fonte: HollywoodReporter