La Bambola Assassina: NECA svela le nuove bambole a grandezza naturale di Chucky & Tiffany

Di Pietro Ferraro giovedì 18 luglio 2019

NECA svela le nuove bambole "life-size" di Chuky & Tiffany dal film "La sposa di Chucky".

Il successo riscosso dalla replica a grandezza naturale della bambola Chucky del film La bambola assassina 2 realizzata da Trick or Treat Studios, ha ispirato il produttore di giocattoli NECA a creare due nuove versioni life-size dell'iconica bambola killer.

Con il Comic-Con di San Diego in pieno corso, NECA ha rivelato le immagini delle due nuove bambole a grandezza naturale di Chucky & Tiffany così come appaiono nel cult horror degli anni '90 La Sposa di Chucky. Questi modelli in scala 1:1 si basano sull'aspetto di Chucky e Tiffany sullo schermo e sono state realizzate con l'ausilio di misurazioni e riferimenti da parte di burattinai che hanno lavorato al film, per avere la rappresentazione da schermo più accurata di sempre.

Le bambole di Chucky & Tiffany sono alte ben 76 cm e fornite di un'armatura interna articolata per la massima posabilità e dispongono di occhi vivaci, capelli sintetici e indumenti che si abbinano perfettamente con gli indumenti usati sullo schermo.

Entrambe le bambole sono state scolpite da Iric Fidram e Mychal Vens di Moody Pudding Studios. Le bambole sono già disponibilI in preordine QUI.

Fonte: Bloody Disgusting