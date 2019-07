Massimo Boldi: "Nessun cinepanettone quest'anno, io e Christian De Sica torneremo nel 2020"

Di Federico Boni giovedì 18 luglio 2019

Natale 2019 non avrà 'Cinepanettoni'.

Amici Come Prima, uscito a fine 2018, ha riunito Massimo Boldi e Christian De Sica dopo quasi 15 anni di lontananza. Incassati oltre 8 milioni di euro, il film non avrà un seguito, almeno non questo Natale.

A confessarlo lo stesso Boldi, intervistato dal settimanale Spy.

Dopo il successo di Amici Come Prima tutti si aspettavano un seguito, è vero, ma io e Christian non abbiamo litigato. Rifaremo il cinepanettone insieme nel 2020. In compenso, quest'anno, proprio per non mancare alle kermesse natalizia, Mediaset mi ha proposto di realizzare un film per la televisione: Natale a Casa Boldi sarebbe il titolo, sulla scia di Natale a 4 zampe che avevamo realizzato nel 2012. Stiamo già scrivendo la sceneggiatura.

Nel frattempo, De Sica tornerà in sala il 14 novembre prossimo con Sono Solo Fantasmi, suo nuovo film da regista al fianco di Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.