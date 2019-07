Top Gun: Maverick, Tom Cruise accompagna il primo trailer ufficiale sul palcoscenico del Comic-Con

Di Antonio M. Abate giovedì 18 luglio 2019

È il solito Maverick sopra le righe quello del sequel di Top Gun, il cui primo trailer funge da introduzione al celebre personaggio ancora una volta interpretato da Tom Cruise



(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

A circa un anno dall'uscita in sala, il primo trailer di Top Gun: Maverick è online. Tom Cruise ancora nei panni di un personaggio che tanto ha contribuito al suo successo, quel primo Top Gun il cui incasso oggi equivarrebbe a circa 850 milioni di dollari (allora poco più di 350).

Sbuca fuori al Comic-Con di San Diego il buon Cruise, quasi rubando la scena ad un altro film Paramount blasonato, ossia Terminator: Dark Fate. È lì che il protagonista presenta il suo film; sì perché, diciamocelo francamente... quanto importa, in questo momento, sapere di cosa parlerà esattamente questo sequel?

Infatti sulla trama di Top Gun: Maverick poco o nulla. Un trailer teso più che altro a (re)introdurre il non più giovane pilota, nel modo al quale potete assistere voi stessi. Tom Cruise ritrova qui Joseph Kosinski, regista con cui aveva già lavorato in Oblivion. Nel cast troviamo anche Ed Harris, Miles Teller, Glenn Powell, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Jay Ellis e Val Kilmer.

A dire il vero, prima di chiudere, qualcosa da queste prime sequenze si può cominciare ad intuire. Una delle sfide per questo nuovo capitolo consiste senz'altro nell'attualizzare un progetto spiccatamente anni '80. Bene. Dovendo limitarci a quanto visto, è possibile che si punterà molto sulla spettacolarizzazione ultrarealistica dell'azione in volo, in un modo che evidentemente era precluso oltre trent'anni fa.

Giusto un pensiero su ciò che potrebbe essere insomma. Come detto, Top Gun: Maverick uscirà nel 2020, mentre negli Stati Uniti si sa già che se ne parlerà in estate, dalle nostre parti la stagione non è ancora venuta fuori.