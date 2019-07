L'attacco dei pomodori assassini: iniziate le riprese del reboot

Di Pietro Ferraro venerdì 19 luglio 2019

Il reboot de "L'attacco dei pomodori assassini" ha iniziato le riprese!

Il reboot de L'attacco dei pomodori assassini ha ufficialmente iniziato le riprese. La notizia di questo progetto è emersa circa un anno fa durante il Comic-Con 2018 di San Diego, e ora il regista Dustin Ferguson ha confermato via Facebook che la produzione è ufficialmente in corso.

Al momento non ci sono dettagli sul progetto, ma è probabile che coinvolgerà pomodori giganti, mutati e senzienti decisi a conquistare il mondo e un potenziale gruppo di umani che fa squadra per fermare l'invasione. Ferguson ha annunciato il via alle riprese con il seguente messaggio pubblicato su Facebook.

Oggi dirigo la prima scena di attacco per il reboot di "L'attacco dei pomodori assassini"!!! È una cosa che aspettavo da molto tempo e non potrei essere più onorato!

Dustin Ferguson è un regista underground americano di Lincoln, Nebraska. Ha diretto numerosi video musicali e più di 30 film horror dal 2007 tra cui The Amityville Legacy e Camp Blood 4 e 5. Alcuni dei suoi altri crediti includono Robowoman 1 & 2, Moon of the Blood Beast, Silent Night, Bloody Night 2: Revival e Tales for the Campfire 2.

Per coloro che non conoscono l'originale "L'attacco dei pomodori assassini" , trattasi di una parodia degli horror statunitensi degli anni quaranta e cinquanta uscita nel 1978 e si concentra su un gruppo di scienziati che devono lavorare insieme per salvare il mondo da pomodori assassini mutati. Diretto da John DeBello da una sceneggiatura scritta da DeBello insieme a Costa Dillon e Stephen Peace, il film è stato realizzato con un budget di appena 100.000$ incassando oltre cinque volte il budget e diventando nel corso degli anni un titolo di culto in home video.

"L'attacco dei pomodori assassini" ha generato tre sequel: Il ritorno dei pomodori assassini del 1988 che include nel cast un giovane George Clooney in uno dei suoi primi ruoli cinematografici, Killer Tomatoes Strike Back del 1990 con i pomodori che sfoggiano per la prima volta dei volti e Killer Tomatoes Eat France! del 1991 che coinvolge uno scienziato pazzo che intende scatenare a Parigi una seconda rivoluzione francese. Il franchise include anche un videogioco del 1986, una serie a fumetti e una serie animata di Fox Kids del 1990. Nel 2005 Adam Sandler era in trattative per un remake mai andato in porto.





