City Hunter: Private Eyes in Italia a settembre, ecco il trailer

Di Antonio M. Abate lunedì 22 luglio 2019

In arrivo a settembre City Hunter: Private Eyes, primo dei tre appuntamenti con la Stagione degli Anime al Cinema di Nexo Digital. Il trailer conferma le voci originali delle prime due serie

(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Siamo ancora in piena estate, ma ecco che Nexo Digital fa già mente locale su ciò che sarà la stagione degli Anime al cinema. Primo di tre appuntamenti City Hunter: Private Eyes arriverà nelle nostre sale, con la solita formula evento, il 2, 3 e 4 settembre 2019. Diretto da Kenji Kodama, e con un incasso di oltre un miliardo e mezzo di yen in Giappone, questo nuovo lungometraggio è stato realizzato in occasione del 30° anniversario della prima messa in onda giapponese della celebre serie animata. Di seguito la sinossi.

City Hunter è l’ormai celebre investigatore privato ossessionato dalle belle donne e sempre a caccia di criminali. Il suo quartier generale è a Shinjuku, a Tokyo. È da qui che City Hunter e la collega Kaori fanno partire le loro indagini. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, minacciata da misteriosi criminali e inconsapevolmente in possesso di una “chiave” legata a una cospirazione che coinvolge l’intera città. Riuscirà Ryo Saeba a proteggere Ai e a salvare tutta Tokyo?

A suo tempo parleremo anche degli altri due tasselli di questo ammirevole progetto Nexo Digital in collaborazione con Dynit, ossia Weathering With You di Makoto Shinkai e Children of the Sea di Ayumu Watanabe, in uscita rispettivamente ad ottobre e dicembre di quest'anno. Per chiudere, il trailer ci dà pure qualche conferma in merito al doppiaggio: Guido Cavalleri, Jasmine Laurenti e Vittorio Bestoso tornano a doppiare Ryo, Kaori e Falcon, come nelle prime due stagioni.