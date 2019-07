Top Gun: Maverick - Tom Cruise al Comic-Con 2019 (foto e video)

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Tom Cruise ha fatto un'apparizione a sorpresa al Comic-Con di San Diego per svelare il primo trailer di Top Gun: Maverick per la gioia e la sorpresa dei presenti. L'attore 57enne reduce dal flop del reboot La Mummia e dal successo di Mission: Impossible - Fallout ha finalmente portato a compimento la rivisitazione di uno dei film che hanno contribuito a renderlo una star globale, con un sequel che lo ha riportato nei panni del talentuoso e ribelle pilota di caccia Pete "Maverick" Mitchell.

Paramount Pictures ha deciso di includere nel panel di Terminator: Destino Oscuro anche il trailer di Top Gun 2 e ad un certo punto Tom Cruise ha fatto irruzione davanti all'ignara folla del padiglione H per presentare il trailer. I fan sono andati in visibilio quando l'attore è uscito sul palco e si è rivolto ai fan.

34 anni fa ho fatto un film a San Diego, proprio qui, in realtà ho girato dall'altra parte della strada in un ristorante. Tutti voi l'avete chiesto per molti, molti anni, viaggiando per il mondo la gente mi diceva:" Perché non ne fai un altro? Quando ne farai un altro?" Per 34 anni voi ragazzi siete stati molto, molto pazienti con me. Sentivo che era mia responsabilità finalmente portarvelo di persona.