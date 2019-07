Star Wars 9: Marvel annuncia al Comic-Con 2019 un fumetto prequel per "L'ascesa di Skywalker"

sabato 20 luglio 2019

Annunciato al Comic-Con 2019 l'arrivo di un fumetto prequel di "Star Wars: L'ascesa di Skywalker" targato Marvel.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker fruirà di una miniserie prequel a fumetti targata Marvel. Un annuncio è stato fatto al Comic-Con di San Diego dove è stato svelato il titolo della miniserie in quattro parti: Star Wars: The Rise of Skywalker - Allegiance.

L'ultimo episodio della saga di Skywalker si svolgerà circa un anno dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi", il che significa che Lucasfilm ha un sacco da esplorare prima e dopo l'uscita di "L'ascesa di Skywalker". A maggio è stato confermato il romanzo ufficiale "Resistance Reborn", e ora ci sarà anche questo preludio a fumetti di Star Wars 9. Lo scenario dopo "Gli Ultimi Jedi" vede Kylo Ren leader supremo del Primo Ordine e nessuna Repubblica governante, quindi le cose potrebbero essere molto caotiche mentre l'estenuante conflitto armato continua.

"Star Wars: The Rise of Skywalker - Allegiance" è stato scritto da Ethan Sacks e Luke Ross. Non sono stati forniti dettagli sulla storia durante il Comic-Con, ma dovrebbero essere annunciati a breve, insieme ad una data di uscita ufficiale. Insieme all'annuncio è stata rilsciata un'illustrazione ufficiale per la miniserie che ritrae Rey, Finn, Poe, BB-8, Chewbe, Leia, Kylo Ren, alcune truppe del Primo Ordine, Hux, C-3PO, un nuovo alleato Mon Calamari (non è l'ammiraglio Ackbar), R2-D2 e Rose. La storia dovrebbe raccontare la ricostruzione della Resistenza dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi".

Next, #StarWars #EpisodeIX gets a prelude series with Star Wars: The Rise of Skywalker – Allegiance. The four-issue miniseries is written by Ethan Sacks, with art by Luke Ross. pic.twitter.com/WdNVN5E43l — 🎙Aggressive Negotiations: A Star Wars Podcast 🎙 (@TheJediMasters) July 19, 2019

