The Batman: il regista Matt Reeves riceve un messaggio dal Comic-Con 2019 (video)

Di Pietro Ferraro sabato 20 luglio 2019

Michael Giacchino e i fan di Batman al Comic-Con 2019 hanno inviato un messaggio al regista Matt Reeves.

I fan presenti al Comic-Con di San Diego hanno inviato un piccolo messaggio al regista Matt Reeves, che si prepara a girare The Batman all'inizio del prossimo anno. Reeves ha lavorato alla sua versione su grande schermo del Crociato Incappucciato dal febbraio 2017, quando ha sostituito Ben Affleck come sceneggiatore e regista. E' stato poi annunciato che l'ex vampiro di Twilight, Robert Pattinson, sarà il nuovo Bruce Wayne aka Battinson.

Matt Reeves ha condiviso un video sul suo account Twitter, che è stato girato durante il panel del compositore Michael Giacchino che ha lavorato con Reeves in diverse occasioni, tra cui i sequel Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie e The War - Il pianeta delle scimmie. Durante il panel al Comic-Con, Giacchino ha girato un video coinvolgendo una sala affollata in cui chiedeva gentilmente: "Hey Matt, non fare casini con il nostro film di Batman". Reeves ha commentato il video con: "Non c'è niente come un piccolo incoraggiamento Michael Giacchino".

Sembra che Michael Giacchino si unirà a Matt Reeves per realizzare la colonna sonora di "The Batman", ma il compositore durante il panel e non ha potuto confermare nulla. Giacchino ha solo detto: "Non lo so, vedremo", aggiungendo: "So solo che il mio amico sta lavorando davvero duramente in questo momento". Giacchino ha aggiunto che ha già visto un po' di quello su cui Reeves sta lavorando e, senza scendere nello specifico, si è sentito in grado di rassicurare i fan.

Matt [Reeves] e io abbiamo lavorato a Il pianeta delle scimmie insieme, abbiamo fatto Cloverfield. Matt è davvero grande, Matt è fantastico. quindi, Matt voleva che vi dicessi che sta lavorando molto duramente per fare un buon film...Sono stato in grado di vedere alcune cose che mi ha mostrato, a cui sta lavorando, ed è davvero fantastico. Sembra davvero, davvero incredibile.

"The Batman" è attulamente in fase di in pre-produzione, il che è probabilmente il motivo per cui Matt Reeves non ha presenziato al Comic-Con quest'anno,. Comunque Warner Bros. ha deciso di saltare del tutto la presentazione al padiglione H per il 2019, il che significa che probabilmente da San Diego non arriveranno aggiornamenti significativi sul progetto, o su altre offerte future di DC Films.

Pochi dettagli sono stati confermati su "The Batman", ma sappiamo che si tratterà di un approccio noir al personaggio e che si focalizzerà sulle capacità di detective del Cavaliere Oscuro. Per quanto riguarda i villain del film, ci sono voci su Pinguino, Catwoman e L'enigmista, ma nessun antagonista è stato ufficialmente confermato dallo studio. Si dice che le riprese prenderanno il via a gennaio 2020 in quel di Londra, con una data di uscita attualmente fissata al 25 giugno 2021.





Fonte: ComicBook