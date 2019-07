Avengers: Edgame - Hasbro svela al Comic-Con 2019 l'action figure di "Fat Thor"

Di Pietro Ferraro sabato 20 luglio 2019

Il Thor grasso di "Avengers: Endgame" ritratto in una nuova action figure di Marvel Legends presentata al Comic-Con 2019.

Il Thor grasso versione Drugo Lebowski visto in Avengers: Endgame ha finalmente la sua action figure ufficiale realizzata per la linea Marvel Legends. È stato recentemente rivelato che i Marvel Studios hanno ufficialmente soprannominato questa versione del Dio del Tuono come "Bro Thor", anche se online il personaggio viene solitamente chiamato "Fat Thor".

Come per tutte le action figures di Marvel Legends, la figure di "Fat Thor" appare molto dettagliata e arriva con due teste intercambiabili (con e senza occhiali da sole) e naturalmente l'immancabile Stormbreaker. La figure con una lunga barba non curata è abbigliata con una felpa, i pantaloni di un pigiama e una vestaglia, mancano all'appello solo le birre, ma è comprensibile visto che parliamo di giocattoli (anche se siamo certi che questa versione andrà a ruba tra i più grandicelli).

Insieme a "Bro Thor", ci sono altri personaggi della serie Marvel Legends di Hasbro ispirati a "Avengers: Endgame" e includono Iron Man, Valchiria, Heimdall e Iron Patriot / War Machine.

L'indolente e irriconoscibile Thor di "Endgame" era profondamente depresso dopo il tentativo fallito di fermare Thanos alla conclusione di "Infinity War", fallimento che ha portato alla "Decimazione". In seguito il Dio del Tuono decapita il Titano Pazzo, ma la morte di Thanos non allevia il dolore di aver perso metà universo e così tanti amici. Quando ritroviamo Thor dopo gli eventi di "Infinity War" si è rifugiato a New Asgard con Korg e Miek, dove cerca di annegare la tristezza in ettolitri di birra. Il Thor che gli Avengers superstiti ritrovano è irriconoscibile, trascurato e sovrappeso.

A molti fan dell'UCM è piaciuta la scelta dei fratelli Russo di lasciare Thor grasso e indolente per tutta la durata del film. Ora che Thor 4 è stato finalmente annunciato sarà interessante vedere come Taika Waititi deciderà di gestire i problemi di peso di Thor prima di riportalo ai fasti di un tempo.

La figure di Thor viene venduta con un set di altre 6 figures Marvel Legends che trovate QUI.

Fonte: ComicBook