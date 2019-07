Avengers: Endgame maggior incasso worldwide di sempre, superato Avatar

Di Federico Boni domenica 21 luglio 2019

Clamoroso sorpasso in testa al box office worldwide. Endgame ha superato Avatar.

21 anni. Tanto è durato il regno incontrastato di James Cameron sul tetto del box office. Prima con Titanic, primatista assoluto dal 1998, poi con Avatar, indiscusso e apparentemente imbattibile leader dal 2010. 21 anni dopo, Cameron ha dovuto cedere lo scettro ad Avengers: Endgame, ufficialmente diventato maggior incasso di sempre ai botteghini, inflazione ovviamente esclusa. Oggi, domenica 21 luglio 2019, il sorpasso diverrà realtà.

Più di 2,787,965,087 dollari incassati in tutto il mondo dal titolo Marvel, riuscito nell'impresa grazie al ritorno in sala con pochi minuti inediti in più, rispetto ai 2,787,965,087 di Avatar. Ad incidere sul sorpasso gli incassi americani, perché è qui che Endgame ha messo la freccia. 853,017,193 dollari, contro i 760,507,625 dollari del titolo Fox, ormai acquisita dalla Disney. Un scontro in famiglia. All'estero, invece, Avatar vince, in quanto unico film della Storia ad aver infranto il muro dei 2 miliardi. 2,027,457,462 dollari, per la precisione, contro i 1,929,600,000 dollari di Endgame.

Con 23 film a disposizione, l'Universo Marvel ha incassato la bellezza di 22 miliardi e 302 milioni di dollari. Due di quei film, Endgame e Infinity War, hanno abbattuto il tetto dei due miliardi. Altri sei, il muro del miliardo. Cameron avrà ora 4 occasioni per riconquistare il primato, a partire dal 17 dicembre del 2021, quando Avatar 2 uscirà al cinema. Poi toccherà ad Avatar 3 (22 dicembre 2023), Avatar 4 (19 dicembre 2025) e Avatar 5 (17 dicembre 2027).