Comic-Con 2019: teaser trailer del primo film basato sulla serie tv "The Walking Dead"

Di Pietro Ferraro sabato 20 luglio 2019

Il primo lungometraggio cinematografico di "The Walking Dead" approda al Comic-Con 2019 con un primo teaser trailer.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dal Comic-Con di San Diego arriva un teaser trailer che annuncia il primo lungometraggio cinematografico basato sulla serie tv The Walking Dead. AMC, Skybound e Universal Pictures hanno rivelato un inquietante, breve teaser per il film ancora senza titolo che riporterà il personaggio di Rick Grimes, interpretato da Andrew Lincoln.

Nel breve teaser vediamo un elicottero volare verso lo skyline di una città su uno sfondo oscuro e inquietante. In realtà non vediamo alcun personaggio apparire sullo schermo. Poi viene rivelato il titolo di "The Walking Dead", prima che il tema musicale della serie tv accompagni la conclusione del teaser. In seguito otteniamo la grande rivelazione sotto forma di una dicitura su schermo: "Rick Grimes ritorna solo al cinema."

Andrew Lincoln era stato il protagonista della serie di successo della serie AMC fin dal primo episodio. Tuttavia l'anno scorso è stato rivelato che Lincoln stava per lasciare il ruolo di Rick Grimes. O così abbiamo pensato. Si scoprirà invece che hanno deciso di non uccidere Rick. Piuttosto ha lasciato il resto dei sopravvissuti per intraprendere un percorso in solitaria. E' stato poi rivelato, dopo il suo ultimo episodio, che Lincoln avrebbe recitato in una trilogia di film che seguiranno le avventure di Rick al di fuori dei confini della serie. A quel tempo, non era chiaro quale fosse la strategia per questi film, ora sappiamo che si tratta di lungometraggi realizzati per il cinema.

I nuovi film di "The Walking Dead" sono frutto di una collaborazione tra AMC e Universal Pictures. A quanto pare c'è ancora molta fiducia nel franchise nonostante la serie tv abbia subito un massiccio calo degli ascolti negli ultimi anni. Robert Kirkman, che ha creato la serie a fumetti su cui è basata la serie tv e sarà uno dei produttori del film, ha rilasciato un'intervista al sito ComicBook.com al Comic-Con di San Diego in cui ha parlato dei film di Rick Grimes.

Sono molto emozionato, non posso dire molto, lasciami pensare a quello che posso dire: costruiremo la storia in un modo leggermente diverso, approcciando la narrazione in un modo più succinto e possibilmente in modo più spettacolare...Ho già detto troppo, sarà divertente.

Sempre a proposito del film e dei piani di espandere la serie madre, ecco cosa ha detto Scott Gimple, l'uomo che supervisiona e coordina tutto ciò che è legato al brand "The Walking Dead".

È molto importante per il pubblico sapere che continueremo a raccontare la storia di Rick Grimes in questi film originali di AMC Studios. Non vogliamo che questa cosa sia come, "Oh, beh, tornerà nello show da un momento all'altro." Stiamo raccontando la storia di Rick su un altro supporto, e saranno film originali di AMC Studios. Sono incentrati su Rick Grimes. Racconteremo la storia di quello che succede dopo quel volo in elicottero, e si tratterà di un grande, epico divertimento. Ciascuno sarà un film di qualità. Questo è ciò che sta accadendo nel settore. In pratica abbiamo visto come Netflix realizza questo tipo di cose. Stiamo parlando di una trilogia per questa storia di Rick Grimes. Non significa necessariamente che siano le uniche storie di Rick Grimes che racconteremo e che probabilmente non saranno gli unici film che realizzeremo. La storia di Rick Grimes, ovviamente, è la cosa più importante che stiamo facendo subito, ma nei prossimi anni faremo diverse cose di "The Walking Dead". Un universo di cose. Non rilasceremo tutto in una volta. Stiamo andando a collocare le cose nel corso degli anni per ottenere il massimo effetto. Non vogliamo sopraffare la gente con troppi contenuti.

Fonte: Collider