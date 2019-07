Stasera in tv: "Cate McCall - Il confine della verità" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Rai 3 stasera propone Cate McCall - Il confine della verità (The Trials of Cate McCall), film drammatico del 2013 diretto da Karen Moncrieff e interpretato da Kate Beckinsale, Nick Nolte, Clancy Brown e David Lyons.

Cast e personaggi

Kate Beckinsale: Cate McCall

Nick Nolte: Bridges

Clancy Brown: Randall Brinkerhoff

David Lyons: Josh

Mark Pellegrino: Detective Robert Welch

James Cromwell: giudice Jamison Sumpter

Isaiah Washington: Wilson George

Anna Anissimova: Lacey

Brad Greenquist: Dr. Ennis

Jim Klock: Bailiff Powell

La trama

Dopo aver conosciuto improvvisa fama e successo da giovane, Cate McCall (Kate Beckinsale) è stata costretta ad abbandonare la sedia di procuratrice per via della sua tossicodipendenza, che le è costata anche l’allontanamento della figlia. Ormai in via di riabilitazione, nel tentativo di riacquistare credibilità e ottenere la custodia della figlia, Cate accetta di tornare a esercitare come avvocato per difendere una donna accusata ingiustamente di omicidio. Durante lo svolgimento delle sue indagini, si ritrova però a scontrarsi con i propri demoni personali e con una rete di poliziotti corrotti, scoprendo le falle di un sistema giudiziario che si ferma alle sole apparenze senza ricercare davvero la verità.





Curiosità e colonna sonora



L'attrice Kate Beckinsale è nota principalmente per il ruolo della vampira Selene nella serie di film horror Underworld. Altri crediti dell'attrice includono ruoli da protagonista in Pearl Harbor (2001), Van Helsing (2004), Total Recall - Atto di forza (2012) e Amore e inganni (2016). L'attrice ha recentemente interpretato da protagonista anche la miniserie tv The Widow (2019).

La regista e sceneggiatrice Karen Moncrieff dopo essere stata incoronata Miss Illinois e partecipato al concorso Miss America del 1986 inizia la sua carreira come attrice negli anni '90 con ruoli in serie tv e soap opera (Matlock, Un detective in corsia, Beautiful, Santa Barbara), in film tv (Perry Mason: Il bacio che uccide) e anche lungometraggi cinematografici (Testimone di mezzanotte, Onore e rabbia). Il suo debutto alla regia risale al 2002 con il dramma Blue Car. Altri crediti come regista includono il dramma mistery The Dead Girl (2006) e il thriller-horror The Keeping Hours (2017).

Il film segna l'ultima interpretazione di Jay Thomas , volto noto della serie tv Hercules dove interpretava il ruolo di Ares e vincitore di due Emmy per l'interpretazione di Jerry Gold nella sitcom Murphy Brown. L'attore è scomparso il 24 agosto 2017 all'età di 69 anni dopo una lunga battaglia con il cancro.

Il film costato 7 milioni di dollari è stato un sonoro flop al box-office.



Le musiche originali del film sono di Peter Nashel (Una voce nella notte, Tonya, Book Club - Tutto può succedere). I crediti di Nashel includono anche musiche per diverse serie tv (Marco Polo, Lie to Me, Rubicon, Life on Mars, Dirty Sexy Money).

La colonna sonora include i brani: "Search This World Over" e "Got No Reason" di 21st Century, "Tune Up" di Wes Montgomery, "Blue Farouq" di Charlie Rouse Quartet, "Brasil Beat" di Bill Beach, "12 Gauge" di Bundle of Hiss, "Sanya Grace" di Brad Mersereau e "Stan And Louis" di Hans Haider.



