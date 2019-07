Black Panther 2 confermato al Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Marvel conferma ufficialmente al Comic-Con di San Diego il sequel "Black Panther 2".

Black Panther 2 è stato ufficialmente confermato come parte dei piani di Marvel Studios. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione al Padiglione H dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, è salito sul palco del padiglione H per rivelare i loro primi piani ufficiali della Fase 4. Non ci sono stati dettagli su "Black Panther 2", ma il titolo è stato annunciato alla fine del panel come qualcosa su cui stanno lavorando.

In precedenza era stato riportato che Ryan Coogler, che ha diretto il primo film, sarebbe tornato per scrivere e dirigere il sequel, ma il regista non era presente al panel. Alla fine della presentazione, Feige ha confermato anche i reboot dei Fantastici Quattro e degli X-Men, così come i sequel Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3.

E' cosa certa anche il ritorno di Chadwick Boseman nel ruolo principale. C'era qualche dubbio dopo gli eventi di "Infinity War", dato che il personaggio era tra le vittime di Thanos. Ma alla fine i nostri eroi sono riusciti a sistemare le cose in Avengers: Endgame e Boseman è potuto tornare sano e salvo come T'Challa, il legittimo re di Wakanda.

Altri film della Fase 4 discussi durante il panel ihanno incluso Gli Eterni, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Widow, Thor: Love and Thunder e il reboot Blade con il Premio Oscar Mahershala Ali nel ruolo di protagonista. "Black Widow" sarà il primo film della Fase 4 ad arrivare nelle sale cinematografiche, poiché è già in programmazione per il 1° maggio 2020.

"Black Panther" uscito nel 2018 ha sbancato sbancato il box-office superando il tetto del miliardo d'incasso ne mondo. Il film è stato apprezzato anche dalla critica con una percentuale di approvazione del 97% per cento su Rotten Tomatoes. Il film ha inoltre vinto tre premi Oscar: migliore colonna sonora, migliori costumi e migliore scenografia. Al momento non ci sono indicazioni su quando Black Panther 2 arriverà nei cinema.

Fonte: Screenrant