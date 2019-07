I Fantastici 4: Marvel conferma il reboot al Comic-Con 2019

domenica 21 luglio 2019

Dal Comic-Con di San Diego arriva la conferma che il reboot dei Fantastici Quattro sarà parte della Fase 4 dell'Universo Cineamtografico Marvel.

E' ufficiale, I Fantastici Quattro saranno parte all'universo Cinematografico Marvel. Nella parte conclusiva del panel di Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, il presidente Kevin Feige ha rivelato una serie di progetti che poteva ufficializzare. ma su cui non poteva ancora approfondire, e uno di questi è il reboot degli iconici "Fantastici Quattro".

Archiviato in via definitiva il flop Fantastic 4 - I Fantastici Quattro di Josh Trank, Kevin Feige non ha potuto fornire dettagli su chi dirigerà il nuovo reboot o a che punto dello sviluppo è attualmente il progetto. Idem per il cast, non ci sono nomi per i ruoli di Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. Quel che è certo è che la prima famiglia di supereroi della Marvel si unirà ai ranghi dell'Universo Cinematografico Marvel nel corso della Fase 4 e già di per sé questa è una notizia entusiasmante.

Disney ha liquidato l'acquisto della maggior parte della Fox siglando un accordo da 71 miliardi entrato in vigore all'inizio di quest'anno. Dopo aver ufficializzato l'acquisizione Marvel Studios ha preso il controllo delle proprietà di "Fantastici 4" e "X-Men" aprendo la strada al nuovo reboot.

Altri film annunciati durante il panel hanno incluso Gli Eterni, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Widow e un nuovo film di Blade. Questo è il nostro primo assaggio di ciò che ci attende per la Fase 4 dopo la conclusione della Fase 3 e di un' epoca con Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home. Ci sono state anche delle piccole rivelazioni riguardanti personaggi dell'universo condiviso che saranno in altri film, come ad esempio Scarlet Witch che apparirà in Doctor Strange 2.

Ci sono voci che indicano Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp), come potenziale regista del reboot dei "Fantastici Quattro", e ora che Ant-Man 3 non è stato ancora annunciato tra i progetti della Fase 4, sembra ci siano i presupposti per un suo coinvolgimento nel progetto.

