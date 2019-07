Black Widow: logo ufficiale, cast e dettagli dal Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Marvel Studios conferma il film di Black Widow al Comic-Con di San Diego.

Con le riprese in pieno corso ora è davvero ufficiale, il film Black Widow è stato confermato al Comic-Con di San Diego, e sarà il primo titolo della Fase 4 dell'Universo Cinemtografico Marvel ad uscire nelle sale. Scarlett Johannsson torna come Natasha Romanoff affiancata da David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle e Rachel Weisz. Cate Shortland dirige il film che arriverà nei cinema il 1° maggio 2020.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha portato il cast e la regista Cate Shortland sul palco del Comic-Con di San Diego per parlare un po' del film che come accennato ha già iniziato le riprese. Per quanto riguarda la linea temporale, il film è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, quindi è un prequel che precorre gli eventi di "Infinity War" e Avengers: Endgame.

E' stato inoltre confermato che Taskmaster sarà l'antagonista principale e che il film mostrerà cosa è successo a Budapest, quindi avremo delle risposte riguardo alla scambio avuto tra Natasha e Occhio di Falco in The Avengers. Durante il panel è stato mostrato un filmato delle scene di Budapest con Taskmaster. L'iconico villain e letale mercenario è apparso nei secondi finali del filmato emergendo da un muro di fuoco e mostrando a Vedova Nera il suo volto mascherato da teschio, prima di ingaggiare uno scontro con la sensuale e letale super spia.

Per quanto riguarda il resto del cast, Florence Pugh è a bordo come Yelena Belova, che in realtà è un'altra incarnazione di Vedova Nera dai fumetti. David Harbor interpreta un certo Alexie, mentre il personaggio di Rachel Weisz rimane un mistero, ma il suo nome è Melina. Si dice che il film tratti alcuni dei segreti di Natasha e ci aiuterà a capire meglio il suo passato.

Scarlett Johansson ha esordito nell'UCM in Iron Man 2. Da allora è diventata uno dei personaggi più amati dai fan dell'universo condiviso Marvel, ma nonostante ciò il personaggio ha dovuto attendere anni prima di poter avere un proprio film in solitaria. Cate Shortland, nota per il suo lavoro sulla serie tv antologica horror Lore, è la prima regista donna a dirigere un film dell'UCM.

Altri film annunciati durante il panel hanno incluso Gli Eterni, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder e un nuovo film di Blade con Mahershala Ali.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/7WGECDIw3t — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Fonte: Screenrant