Blade: logo ufficiale dal Comic-Con 2019 e confermato Mahershala Ali protagonista

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Marvel Studios ha confermato al Comic-Con di San Diego un nuovo film di Blade con Mahershala Ali protagonista.

Durante l'atteso panel di Marvel Studios al Comic-Con di San Diego è stato confermato un nuovo film di Blade con protagonista il Premio Oscar Mahershala Ali (Moonlight, Green Book). Marvel Studios ha quindi inserito ufficialmente "Blade" tra i film della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel.

I fan hanno atteso anni per un bel po' il ritorno del "diurno" di Wesley Snipes, ma a quanto pare Marvel ha intrapreso una strada diversa, rilanciando il personaggio con uno degli attori più talentuosi e apprezzati del momento. Ricordiamo che Marvel aveva già rilanciato il personaggio di Blade nel 2006 nell'omonima serie tv con protagonista Sticky Fingaz, serie che ha chiuso i battenti dopo una sola stagione. Dato che non ancora chiaro se il nuovo "Blade" sarà un reboot a tutto tondo o se avrà qualche connessione con la trilogia originale, c'è ancora la possibilità per Snipes di interpretare un cameo o un ruolo da coprotagonista nel film. In questo momento non ci sono dettagli sulla storia, sappiamo solo che il due volte Premio Oscar Mahershala Ali è ufficialmente a bordo, ricordiamo che l'attore ha gia recitato in un adattamento da fumetti con il ruolo del villain Cornell “Cottonmouth” Stokes nella serie tv Luke Cage.

New Line Cinema ha prodotto tra il 1998 e il 2004 una trilogia di film con protagonista l'eroe ibrido umano / vampiro Blade, interpretato in tutti e tre i film da Wesley Snipes. Dopo un un buon primo capitolo da 131 milioni di dollari d'incasso che ha introdotto il personaggio live-action agli spettatori, c'è stato un secondo capitolo, Blade II, da 155 milioni d'incasso fornito di una digressione horror più accentuata ad opera del regista Guillermo del Toro. A conclusione è arrivato un terzo film, Blade: Trinity, da 128 milioni d'incasso che si è rivelato una delusione, interpretato da Ryan Reynolds e Jessica Biel e condito da scontri sul set tra Snipes e il regista David Goyer.

I Marvel Studios hanno riacquisito i diritti cinematografici e televisivi di Blade alcuni anni fa, ma fino ad ora c'era stata solo una dichiarazione di Snipes ad agosto dello scorso anno che accennava a due progetti in sviluppo alla Marvel.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/mtrDBy5OV0 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Fonte: Screenrant