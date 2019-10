Shang-Chi: svelato il titolo di lavorazione del film Marvel

Di Pietro Ferraro lunedì 28 ottobre 2019

Shang-Chi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di Marvel Studios nei cinema americani il 12 febbraio 2021.

Rivelato il titolo provvisorio di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Il misterioso progetto dovrebbe iniziare le riprese il prossimo mese in Australia. È stato annunciato a marzo che Destin Daniel Cretton dirigerà il film con Simu Liu a bordo come protagonista.

Il titolo provvisorio di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è "Steamboat". Per quanto ne sappiamo non ha nulla a che fare con la trama o con nessuno dei personaggi. Per quanto riguarda la trama sappiamo che vedrà il nostro eroe affrontare il Mandarino. Recentemente è stato anche rivelato che Te Kohe Tuhaka (The Dead Lands - La vendetta del guerriero) ha sostenuto il provino per il ruolo di Steel-Claw. Sembra che il film vedrà uno Shang-Chi bambino scappare di casa con Steel-Claw che sarà colui che lo riporterà indietro. Al momento non ci sono conferme su questi elementi della trama e dovremo attendere il responso dell'audizione di Tuhaka.

Steel-Claw non è un personaggio del fumetto originale e pare sia una nuova versione dell'originale Tiger-Claw di Marvel Comics. Si ritiene che il personaggio stia lavorando per il Mandarino. Ci sono voci di casting in corso anche per altri villain quali Moving Shadow, Razor-Fist e Ghostmaker.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" arriverà nei cinema il 12 febbraio 2021.

Fonte: Screenrant / HN Entertainment





Shang-Chi: titolo ufficiale, logo, cast e dettagli dal Comic-Con 2019

Articolo pubblicato il 21 luglio 2019

Marvel Studios ha confermato al Comic-Con di San Diego il film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nuovo progetto della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel in uscita nelle sale il 12 febbraio 2021.

Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro) è stato confermato come regista con il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, che ha annunciato i membri del cast: l'attore canadese Simu Liu ((Taken, Antisocial 2) interpreterà Shang Chi mentre la star cinese Tony Leung (In the Mood for Love, The Grandmaster) sarà il Mandarino. Anche Awkwafina è a bordo del film che è in procinto di iniziare le riprese.

La versione Marvel Comics di Shang-Chi segue Shang, un supereroe metà cinese e metà americano creato dallo scrittore Steve Englehart e dall'artista Jim Starlin. Apparso per la prima volta nell'albo Special Marvel Edition #15 del 1973, Shang-Chi è un maestro di kung fu esperto in numerosi stili di Wushu.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" scritto da Dave Callaham ha l'obiettivo di presentare un eroe "che mescola temi asiatici e asiatico americani, realizzati da registi asiatici e asiatico americani". Tony Leung riporta il Mandarino sullo schermo dopo lo scempio fatto con il personaggio in Iron Man 3, la parodia di Ben Kingsley "finto" Mandarino era a dir poco imbarazzante. Ricordiamo che alcune "easter-egg" di Shang-Chi erano nascoste nel sequel Ant-Man and the Wasp ad anticipare l'arrivo di questo nuovo progetto di una Fase 4 dell'UCM che si preannuncia ricca ed entusiasmante.

Fonte: Screenrant