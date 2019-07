The Eternals: logo, cast e anticipazioni dal Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro domenica 21 luglio 2019

Marvel Studios porta il film degli Eterni al Comic-Con di San Diego rivelando logo, cast e data di uscita ufficiale.

Dal panel di Marvel Studios al Comic-Con di San Diego arriva un aggiornamento su The Eternals, il film sugli "Eterni" di Marvel Comics che arriverà nelle sale il 6 novembre 2020. Chloe Zhao è stato confermato come regista e il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, afferma che il film è "Tutto Jack Kirby". Angelina Jolie è stata confermata come Thena, un casting di cui si vociferava ormai da mesi, con il resto del cast completato da Bryan Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh), Salma Hayek (Ajak), Lauren Ridloff (Ikaris), Richard Madden (Icarus) e Kumail Nanjiani (Kingo).

Il cast del film è intervenuto al panel di Marvel Studios con Salma Hayek che si è detta dice molto orgogliosa di avere una famiglia diversa e rappresentare in "The Eternals" un pubblico che non si è mai visto rappresentato sullo schermo. Angelina Jolie promette di lavorare dieci volte più duramente, Bryan Tyree Henry vuole portare "un sapore completamente nuovo" al personaggio di Phastos, Hayek per la sua Ajak si è ispirata al piglio da leader della regista Chloe Zhao, mentre Kumail Nanjiani per il ruolo di Kingo ha perso un sacco di peso e guadagnato molti muscoli.

"Gli Eterni" è una delle proprietà meno conosciute dell'universo Marvel. I personaggi sono apparsi per la prima volta nella loro serie a fumetti scritta e illustrata dalla leggenda del fumetto Jack Kirby nell'estate del 1976. Sono descritti come una propaggine del processo evolutivo che ha creato la vita senziente sulla Terra da parte dei Celestiali. Sono stati creati per difendere la Terra e sono in continua lotta con le loro controparti, i Devianti.

"The Eternals" potrebbe benissimo diventare uno dei più grandi film dell'UCM sulla scia dei Guardiani della Galassia. Il film è il primo "non sequel" pubblicato come parte della Fase 4 del'UCM, poco prima del film appena annunciato di Shang-Chi (che aprirà a febbraio 2021). La coppia è ora confermata dai due sequel di Doctor Strange e Thor intitolati rispettivamente Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder, oltre al film di Black Widow già in fase di riprese, che darà il via al tutto nel 2020.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/k6ZgfX38VW — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 21, 2019

Fonte: Screenrant