Captain Marvel 2 confermato al Comic-Con 2019

Di Pietro Ferraro lunedì 22 luglio 2019

È stato confermato al panel di Marvel Studios al Comic-Con 2019 che "Captain Marvel 2" è ufficialmente in lavorazione.

La Carol Danvers di Brie Larson sta tornando per un nuovo film. È stato confermato che Captain Marvel 2 è ufficialmente in lavorazione. La notizia è stata svelata al Comic-Con di San Diego, dove i Marvel Studios hanno rivelato ai fan la lista completa delle uscite della "Fase 4" dell'Universo Cinematografico Marvel.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato "Captain Marvel 2" in coda al panel dello studio che si è tenuto al Padiglione H. Verso la fine dell'evento, Feige ha iniziato ad elencare una serie di film in fase di sviluppo ed è a quel punto che ha detto: "Non abbiamo avuto il tempo di parlare del Captain Marvel 2". In quel frangente Feige ha lanciato anche altri progetti come Black Panther 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3, oltre ai reboot dei Fantastici Quattro e degli X-Men come parte dell'UCM.

Brie Larson dopo uno scoppiettante esordio in "Captain Marvel", ha ripreso il ruolo della potente e grintosa supereroina in Avengers: Endgame, che ora è ufficialmente il film di maggior incasso di tutti i tempi, il film ha recentemente scalzato l'Avatar di James Cameron dal primo posto.

Gli altri film della "Fase 4" Marvel annunciati durante il panel includevano The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Widow, Thor: Love and Thunder e Blade. Al momento non è chiaro se "Captain Marvel 2" sarà pronto in tempo per la Fase 4, o se sarà uno dei titoli inclusi nella fase successiva come il reboot "Blade".

Il film "Captain Marvel" ha sbancato il box-office superando la soglia del miliardo di dollari d'incasso nel mondo ed è stato il primo film con protagonista assoluta una supereroina della Marvel. Non è chiaro se i registi Anna Boden e Ryan Fleck torneranno a dirigere il sequel, ma considerano l'iter della Marvel riguardo all'utilizzo dei team creativi, il ritorno del duo di filmmakers è quasi scontato.

