Box Office Italia, insuperabile Spider-Man: Far From Home

Di Federico Boni lunedì 22 luglio 2019

In attesa di Men in Black International, è sempre l'Uomo Ragno a dominare il botteghino italiano.

Box Office Usa, Il Re Leone boom: 185 milioni al debutto - 531 worldwide Il Re Leone ha battuto persino l'esordio de La Bella e la Bestia. Un altro weekend da primatista per Spider-Man: Far From Home, assoluto dominatore del botteghino italiano. Il titolo Marvel ha incassato altri 1.485.131 euro in 4 giorni, arrivando ad un totale di 8.423.323 euro. Ormai ad un passo il totale finale di Spider-Man: Homecoming, che chiuse la sua corsa con 8.6 milioni.

Dietro l'uomo ragno, esordio da 389.190 euro per Serenity, riuscito a sconfiggere di un niente Edison, 3° a quota 385.704 euro. Sopra i 5 milioni (5.114.389 euro, per la precisione), è arrivato Toy Story 4, mentre Annabelle 3 ha superato i 3 milioni di euro. Debutto da 86.541 euro per Birba - Micio Combinaguai, mentre Domino di Brian De Palma ha raggiunto i 300.000 euro e Aladdin ha superato i 15 milioni. Chiusura con i 3 milioni e mezzo di Pets 2 e i 676.636 euro di Nureyev.

Weekend a tre, quello in arrivo, grazie all'uscita di Men in Black International, seguito da Midsommar e La piccola Boss.