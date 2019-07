Halloween, i sequel sono due

Di Federico Boni lunedì 22 luglio 2019

Tornerà anche Jamie Lee Curtis.

Roma 2018, Halloween: Recensione del film di David Gordon Green 40 anni dopo l'Halloween originale Michael Myers è tornato. Con una terrorizzata e furiosa Jamie Lee Curtis ad attenderlo. Non uno, bensì due. Dopo il boom del 2018 con i 255 milioni di dollari incassati dal titolo di David Gordon Green, la Universal ha annunciato due ulteriori sequel dell'infinita saga horror.

Halloween Kills il titolo del primo, atteso in sala il 16 ottobre del 2020, seguito dopo 12 mesi da Halloween Ends, previsto per il 15 ottobre del 2021. Immancabile protagonista, l'iconica Jamie Lee Curtis, che tornerà ad indossare ancora una volta gli abiti di Laurie Strode, da sempre in guerra con Michael Myers. D'altronde non c'è Halloween senza Jamie.

Nel cast torneranno anche Nick Castle, John Carpenter, Judy Greer e Will Patton. Non è ancora chiaro chi dirigerà le due pellicole, ma difficilmente rivedremo David Gordon Green dietro la macchina da presa.