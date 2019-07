Selfie di Famiglia: trailer italiano della nuova commedia di Lisa Azuelos

Di Pietro Ferraro lunedì 22 luglio 2019

Selfie di Famiglia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Lisa Azuelos nei cinema italiani dal 19 settembre 2019.

Il 19 settembre arriva nelle sale italiane, con I Wonder Pictures, la commedia Selfie di Famiglia, il nuovo film dalla regista dell’acclamato LOL – Il tempo dell’amore.

Il film è un divertente e tenero ritratto di una famiglia moderna e l’autentica testimonianza dell’amore sconfinato di una mamma single per i propri figli. La protagonista Héloïse - interpretata dalla travolgente Sandrine Kiberlain – è una donna in gamba, tenera e brillante, una “super-mamma” single: ha tre figli, un ristorante da mandare avanti e all’occasione, perché no, anche qualche amante. Ma la diciottenne Jade, la più giovane di casa, presto lascerà il nido per continuare i suoi studi in Canada. Mentre la partenza di Jade si avvicina, Héloïse ripensa ai loro ricordi e si improvvisa regista filmando con il suo telefono i loro momenti insieme prima del viaggio, rendendoli unici grazie alla complicità che ha sempre saputo creare con sua figlia, “la sua piccola”. Ripercorrendo i ricordi più preziosi che ha dei figli, dall’infanzia all’età adulta, Héloïse comprenderà che è il momento di dare un nuovo slancio alla sua vita e di essere sé stessa in un modo nuovo.

Il cast è completato da Thaïs Alessandrin, Kyan Khojandi, Yvan Attal, Victor Belmondo, Mickaël Lumière, Camille Claris, Arnaud Valois e Patrick Chesnais.

La regista Lisa Azuelos racconta come è nata l'idea del film.

Il primo clic è stato grazie al film Boyhood. La scena in cui Patricia Arquette affronta suo figlio che fa i suoi bagagli e parte, senza voltarsi indietro, mi ha affascinato. Ho pensato: "Quindi è così? Un giorno se ne vanno, è finita, è quello che mi succederà?" Mia figlia, all’epoca, studiava al liceo e già pensava di frequentare l’Università in Canada. Ho capito, con urgenza, che dovevo prepararmi a quel momento: quindi ho iniziato a filmarla con il mio telefono. Ho iniziato a filmare tutto, sempre, in modo da ottenere una traccia di questa vita familiare che è al centro della mia esistenza, da 25 anni. Ho ore e ore di filmati con momenti esilaranti di Thaïs: "Smettila di filmarmi, mamma, sei spaventosa! (...) ti prego, almeno a colazione, spegni il tuo cellulare! All'inizio volevo realizzare un film da questi video, ma alla fine ho scritto questa storia, in maniera naturale. Nei miei video mancava ancora un personaggio importante: la madre!

L'attrice Sandrine Kiberlain, che interpreta Héloïse, parla della sua prima collaborazione con la regista Lisa Azuelos e del suo personaggio.

Con Lisa ci conoscevamo da tempo. L’avevo dimenticato ma a 12 anni frequentammo lo stesso corso di tip tap. Ho sempre seguito con attenzione la sua carriera… ammiro il suo modo di raccontare l’epoca in cui viviamo. Ci siamo conosciute e abbiamo sentito qualcosa che ci univa. Mi ha fatto molto piacere che abbia pensato a me, proponendomi un personaggio così diverso da quelli che avevo già interpretato. Ho interpretato spesso personaggi simpatici, ma raramente una donna "normale", radicata nella realtà. Héloïse è una donna di oggi, multitasking, che gestisce come può il suo lavoro, i suoi figli... e il tempo che passa. Ho sempre pensato che i progetti seguano le nostre vite, che non arrivano mai per caso, e quando ho ricevuto la sceneggiatura anch'io avevo una figlia all’ultimo anno di liceo, pronta a prendere il volo… Selfie di Famiglia mi ha parlato in un attimo!

L'attrice esordiente Thaïs Alessandrin, figlia della regista Lisa Azuelos, parla del film.