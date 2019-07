Disney, Il Re Leone ennesimo successo di un 2019 incredibile

Di Federico Boni lunedì 22 luglio 2019

Un 2019 da record per la Disney, in attesa che escano Maleficent 2, Frozen 2 e Star Wars: The Rise of Skywalker.

James Cameron si congratula con la Marvel per il sorpasso di Avengers: Endgame ai danni di Avatar James Cameron non è più il Re del Mondo, ma si è comunque congratulato con Endgame per il clamoroso sorpasso. The Lion King di Jon Favreau ha esordito al cinema con 185 milioni di dollari incassati negli States, che diventano 531 worldwide. Nelle stesse ore Avengers: Endgame superava Avatar come miglior incasso di tutti i tempi (inflazione esclusa), Aladdin si avvicinava al muro del miliardo (988.8 milioni) e Toy Story 4 raggiungeva gli 859.4 milioni di dollari.

A cinque mesi dalla fine del 2019, la Disney si è già avvicinata ai 7 miliardi d'incassi worldwide. Il record del 2016, con 7,6 miliardi di dollari totali, è ad un passo con anticipo mostruoso. Le sue entrate potrebbero abbattere l'incredibile muro dei 10 miliardi, con circa 6 film miliardari a fine corsa. Il record precedente, sempre suo, è a quota quattro, nel 2016.

Disney 2019, nove film per riscrivere la Storia del Box Office - video Potenzialmente, un 2019 da 10 miliardi di dollari d'incasso per la Disney. Lo stacco tra la Disney e gli altri 4 studios principali di Hollywood è diventato disarmante. La Warner Bros. ha raggiunto gli 1,8 miliardi di dollari worldwide, seguita da Universal (1,7 miliardi) e Sony con (1,5 miliardi). La Fox, che è stata acquistata dalla stessa Disney, è a quota $ 770 milioni, seguita dalla Paramount con 540 milioni di dollari.

E non è finita qui, per la Disney. Il 18 ottobre uscirà Maleficent: Mistress of Evil, il 22 novembre Frozen 2 e il 20 dicembre, per chiudere in bellezza, Star Wars: The Rise of Skywalker.

Incassi Disney 2019 Film

Avengers: Endgame - 2,790,216,193 dollari

Captain Marvel - 1,128,274,794 dollari

Aladdin - 988,840,714 dollari

Toy Story 4 - 859,433,349 dollari

Il Re Leone - 531,000,000 dollari

Dumbo- 352,219,775 dollari