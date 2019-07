The Last Duel, Ben Affleck e Matt Damon per Ridley Scott

Di Federico Boni martedì 23 luglio 2019

I due attori hanno scritto anche la sceneggiatura, tratta da un romanzo di Eric Jager.

Matt Damon e Ben Affleck, premi Oscar per la miglior sceneggiatura originale di Will Hunting - Genio Ribelle, si ritroveranno sul set di The Last Duel, nuovo film di Ridley Scott. Parola di Deadline.

Damon e Affleck hanno scritto anche la sceneggiatura della pellicola, insieme a Nicole Holofcener. Non accadeva nulla di simile proprio dal film con Robin Williams protagonista. Tratto dal romanzo The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France di Eric Jager, il film è ambientato nel 1386 e racconta la storia di un cavaliere normanno che torna dalla guerra per ritrovare la moglie che accusa il suo migliore amico di averla violentata. Ad intervenire la corte francese, che decide per un duello...

La sceneggiatura era stata originariamente acquisita dalla Fox, ora di proprietà della Disney. Bisognerà ora capire se la Disney si terrà il film, se lo distribuirà con il marchio 20th Century Fox o se cederà ad altri il progetto. The Last Duel vede Damon ritrovare Scott dopo il boom di The Martian. Scott e Kevin Walsh produrranno insieme a Damon e Affleck.