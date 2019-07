A Beautiful Day in the Neighborhood: primo trailer del film biografico con Tom Hanks

Di Pietro Ferraro martedì 23 luglio 2019

A Beautiful Day in the Neighborhood: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con Tom Hanks nei cinema americani dal 22 novembre 2019.

Disponibile un primo trailer di A Beautiful Day in the Neighborhood, il film biografico ispirato all'icona della televisione americana Mister Rogers scomparso nel 2003. Il film, basato su eventi reali, racconta l'amicizia tra l'ottimista Fred Rogers e un pessimista autore di riviste (ispirato a Tom Junod, giornalista e amico di Rogers) la cui vita sarà cambiata dall'incontro con l'icona televisiva. Il legame con Rogers diventerà un percorso di cambiamento per il giornalista che apprenderà empatia, decoro e gentilezza.

Il cast di A "Beautiful Day in the Neighborhood" oltre a Tom Hanks nei panni di Mister Rogers include il vincitore dell'Emmy Matthew Rhys (The Americans) che interpreta il ruolo di Lloyd Vogel, il giornalista basato su Tom Junod. Nel film recitano anche Susan Kelechi Watson (This Is Us), Chris Cooper (Il ladro di orchidee), Enrico Colantoni (Travelers), Maryann Punkett (La famiglia Fang ) e Tammy Blanchard (Life with Judy Garland: Me and My Shadows). Il film è diretto da Marielle Heller (Can You Never Forgive Me?) da una sceneggiatura scritta da Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster. Marc Turtletaub, Peter Saraf e Youree Henley sono i produttori.

Fred Rogers è celebre per la serie televisiva educativa per bambini Mister Rogers' Neighborhood (Il quartiere del Signor Rogers, 1968–2001), di cui era protagonista con la sua cordiale, gentile, pacata personalità, nonché franchezza verso il pubblico. Tra i molti riconoscimenti ricevuti da Rogers c'è la Presidential Medal of Freedom (medaglia presidenziale della libertà), circa quaranta lauree honoris causa e il Peabody Award (che premia le eccellenze nelle trasmissioni radiofoniche e televisive). Rogers è stato inoltre inserito nella "Television Hall of Fame" e lo Smithsonian Institution ha in esposizione uno dei suoi maglioni come "Tesoro della Storia Americana".

"A Beautiful Day in the Neighborhood" uscirà nei cinema il 22 novembre 2019.

