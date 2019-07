First Love - Hatsukoi: trailer del nuovo film di Takashi Miike

Di Pietro Ferraro martedì 23 luglio 2019

First Love: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma poliziesco di Takashi Miike nei cinema americani dal 4 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Well Go USA Entertainment ha reso disponibile un primo trailer di First Love (Hatsukoi), il nuovo film del regista giapponese Takashi Miike presentato al Comic-Con lo scorso fine settimana durante il panel "Superhero Kung Fu Extravaganza". Il film ha avuto la sua anteprima mondiale al Festival di Cannes 2019 nella sezione parallela "Quinzaine des Réalisateurs".

"First Love" miscela diversi generi, tra cui noir e film sulla yakuza, e racconta la storia di un giovane pugile e di una ragazza squillo che si innamorano appassionatamente mentre vengono innocentemente coinvolti in un piano di traffico di stupefacenti nel corso di una notte a Tokyo.

"First Love" è prodotto da Muneyuki Kii (A Bride for Rip Van Winkle), Jeremy Thomas (Solo gli amanti sopravvivono, The Dreamers, L'ultimo imperatore), Misako Saka (L'immortale, Yakuza Apocalypse). Il film è interpretato da Masataka Kubota (13 assassini), Shôta Sometani (Tokyo Tribe) e Nao Ohmori (Ichi the Killer).

Per quanto riguarda il team che ha supportato Takashi Miike dietro le quinte ci sono frequenti collaboratori del regista: lo sceneggiatore Masaru Nakamura (Bird People in China, Sukiyaki Western Django), il compositore Koji Endo (13 assassini, Hara-Kiri: Death of a Samurai) e il direttore della fotografia Nobuyasu Kita (13 assassini, Hara-Kiri: Death of a Samurai, L'immortale).

"First Love uscirà" nei cinema americani il 4 ottobre 2019.

Fonte: Bloody Diusgusting