Riddick 4: Vin Diesel conferma sceneggiatura pronta

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 luglio 2019

Vin Diesel conferma su Instagram che la sceneggiatura di "The Chronicles of Riddick 4: Furya" è pronta.

Vin Diesel ha recentemente confermato che un nuovo film del franchise Pitch Black dal titolo The Chronicles of Riddick 4: Furya ha una sceneggiatura pronta. Diesel in persona ha utilizzato Instagram per far sapere ai fan che un quarto capitolo della serie fantascientifica è scritta e pronto per il lancio. Il nuovo film è ancora una volta scritto da David Twohy e sulla copertina del copione si scorge la dicitura: "Tutti vogliono essere delle belve fino a quando non è il momento di fare ciò che le vere belve fanno".

La serie di Riddick ha esordito nel 2000 con il cult "Pitch Black" con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser e Keith David. Nel 2004 il franchise si è fatto più ambizioso con The Chronicles of Riddick con Thandie Newton, Karl Urban e Colm Feore. Nel 2013 il franchise è tornato alle sue radici survival-horror con Riddick che ha visto Vin Diesle recitare al fianco di Katee Sackhoff, Dave Bautista e Bokeem Woodbine. Nel mezzo sono usciti due videogiochi e un mediometraggio animato.

Dettagli sulla trama di Riddick 4 non ce ne sono, ma il titolo che riporta il nome del pianeta natale di Riddick anticipa l'intenzione di espandere la mitologia della saga. Inoltre il regista e sceneggiatore David Twohy ha confermato che il nuovo film fruirà di un divieto ai minori pieno (R-rated), a differenza di "The Chronicles of Riddick" del 2004 che ha fruito di un divieto ai minori di 13 anni (PG-13), quindi sangue e violenza sono assicurati.