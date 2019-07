Gears of War: Dave Bautista ancora in prima linea per il film

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 luglio 2019

Dave Bautista su Twitter chiama a raccolta i fan per il film di "Gears of War".

Dave Bautista, attore ed ex wrestler che i fan vorrebbero nei panni del Marcus Fenix in un film live-action ispirato al videogioco Gears of War, ha recentemente risposto ad uno di questi fan su Twitter chiedendo a Hollywood il via libera. "Stanno ascoltando. E potrebbero dare il via libera!" ha twittato Bautista, aggiungendo: "Comunque grazie per il supporto. Credimi quando dico che ho provato di tutto per far sì che ciò accada".

Uscito per la prima volta nel 2006, "Gears of War" è un videogioco di fantascienza con elementi militari sviluppato da Epic Games e pubblicato da Microsoft Games Studios. La storia segue una squadra di truppe sul pianeta Sera che va in guerra contro una minaccia sotterranea per salvare ciò che resta della popolazione umana. Il gioco ha riscontrato un successo immediato vendendo oltre tre milioni di copie nelle sue prime dieci settimane, diventando il videogioco più venduto dell'anno. Queste impressionanti vendite hanno rapidamente dato il via libera ai sequel generando una popolare serie di videogiochi. L'ultimo titolo "Gears of War 4" risale al 2016, mentre la prossima puntata, "Gears 5" arriverà a settembre.

I fan hanno subito visto in Dave Bautista il protagonista ideale per il film e lo stesso Bautista ha definito Marcus Fenix ​​un "ruolo da sogno" da interpretare. Il mese scorso è stato riferito che F. Scott Frazier è al lavoro su una sceneggiatura mentre Rod Fergusson, supervisore e responsabile del progetto, ha recentemente parlato di ambientare il film in una realtà alternativa per narrare storie nuove di zecca, ma anche dell'utilizzo di personaggi del videogioco per accontentare i fan di lunga data del franchise videoludico.

Nel frattempo Bautista ha ripreso il ruolo di Drax il distruttore in "Infinity War" e Avengers: Endgame, l'abbiamo visto recentemente nel sequel d'azione Escape Plan 3 al fianco di Sylvester Stallone e lo vedremo il prossimo 29 agosto nella commedia d'azione Stuber - Autista d'Assalto al fianco di Kumail Nanjiani. l'impegnatissimo Bautista sarà inoltre nella commedia per famiglie My Spy nei panni di un burbero agente della CIA, interpreterà Rabban Harkonnen nel remake Dune ed è nel cast dello zombie-movie Army of the Dead di Zack Snyder.

They’re listening. And they could give AF! 🙄.. but thank you for the support. Believe me when I say I’ve tried everything to make this happen. https://t.co/8THxKLkbdV — Dave Bautista (@DaveBautista) July 23, 2019

Fonte: GamesRadar