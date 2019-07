Saw 9, il nuovo film uscirà a maggio 2020

Di Federico Boni mercoledì 24 luglio 2019

Release quasi estiva per il nono capitolo di Saw.

8 film usciti a ottobre. Sempre e comunque. Non a caso il nuovo Saw, quello del clamoroso riavvio capitanato da Chris Rock, sarebbe dovuto uscire il 23 ottobre 2020. Come vuole tradizione. Ma così non sarà.

La pellicola è stata infatti anticipata al 15 maggio 2020, alle soglie dell'estate. Una novità sorprendente, che vedrà l'horror Lionsgate scontrarsi con il nuovo film di Scooby-Doo. Al fianco di Rock, al suo esordio nel mondo horror, Samuel L. Jackson, Max Minghella e Marisol Nichols.

Rock interpreterà "un detective della polizia che indaga su una serie di crimini orribili", mentre Jackson sarà suo padre, Minghella interpreterà William Schenk, compagno di Rock, e Nichols il suo capitano, Angie Garza. In cabina di regia Darren Lynn Bousman, che ha già girato in passato Saw II, III e IV, con una sceneggiatura di Pete Goldfinger e Josh Stolberg nata da un'idea di Rock.

Nato nel 2004, il franchise Saw ha incassato 976.3 milioni di dollari in 13 anni e otto film.