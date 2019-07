Heathen, un fantasy vichingo al femminile per Catherine Hardwicke

Di Federico Boni giovedì 25 luglio 2019

Una vichinga contro Odino in Heathen, nuovo film di Catherine Hardwicke.

Catherine Hardwicke dirigerà Heathen, fantasy action vinchingo al femminile prodotto dalla Constantin Film e Prime Universe Films. La pellicola adatterà l'omonimo titolo di Vault Comic firmato Natasha Alterici, con Robert Kulzer e Margo Klewans di Constantin in produzione insieme a F.J. DeSanto e Adrian Askarieh di Prime Universe Film.

Creata, scritta e disegnata dalla Alterici, Heathen è la storia di Aydis, giovane guerriera vichinga in un'epoca e in una cultura di spietato patriarcato. Il suo ostracismo la conduce ad uno scontro con Odino, leader degli dei vichinghi.

Kerry Williamson (What Happened to Monday) ha scritto la sceneggiatura. Heathen è stato un successo per Vault, editore indipendente in forte crescita. Il primo volume del libro, che raccoglie i primi quattro numeri, è andato più volte in ristampa, mentre nel mese di giugno è iniziato un nuovo arco narrativo. Il libro è stato selezionato dalla Young Adult Library Service Association per l'elenco "Great Graphic Novels for Teens" del 2018.

La Hardwicke farà da produttrice esecutiva insieme a Martin Moszkowicz di Constantin e Damian Wassel, CEO di Vault. Regista del primo Twilight, Catherine si è poi fatta vedere in sala con Cappuccetto rosso sangue, Plush, Miss You Already e Miss Bala. Nel 2013, con Thirteen - 13 anni, il suo esordio, mentre è attualmente in produzione con Don't Look Deeper, interpretato da Don Cheadle, Emily Mortimer e Helena Howard.

Fonte: Comingsoon.net