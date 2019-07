Gemini Man, trailer italiano del film di Ang Lee con Will Smith

Di Antonio M. Abate giovedì 25 luglio 2019

Paramount Pictures pubblica un nuovo trailer italiano di Gemini Man, film di Ang Lee che si spinge ancora più in là nel ricorso strutturale alla tecnologia

Il ritorno di Ang Lee dietro la macchina da presa, Gemini Man, si mostra in un nuovo trailer ufficiale italiano. Assoluto protagonista Will Smith, addirittura in due versioni: una attuale, l'altra ringiovanita. Di seguito una breve sinossi.

Gemini Man è un thriller d'azione interpretato da Will Smith nei panni di Henry Brogan, un assassino d'élite, che viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra poter predire ogni sua mossa.

Prodotto da Jerry Bruckheimer, ancora una volta il regista cinese si mostra attento all'aspetto tecnologico, cercando di spingersi oltre, esplorando territori non ancora battuti (non in questi termini almeno). Proprio di questi giorni sono le dichiarazioni di Bruckheimer inerenti alla difficoltà di conciliare i 120 frame per secondo con la presenza di un personaggio digitale, peraltro in 3D.

A riguardo Bill Westenhofer, supervisore degli effetti speciali, e lo stesso Ang Lee hanno tenuto a precisare che il processo che ha portato ad avere un secondo Will Smith giovane sullo schermo non rientra nell'alveo del cosiddetto de-aging, trattadonsi piuttosto della creazione ex novo di un personaggio a tutti gli effetti. Di recente su queste pagine ci siamo brevemente soffermati su un argomento simile in relazione a The Irishman, e non colpisce che su tale fronte Lee tenti di alzare ulteriormente l'asticella.

Gemini Man è in uscita nelle nostre sale nel corso del 2019, e nel cast, oltre al già menzioanto Smith, figurano pure Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong e Clive Owen.