Stasera in tv: "Quando l'amore si spezza" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 26 luglio 2019

Rai 2 stasera propone Quando l'amore si spezza (When the Bough Breaks), film thriller del 2016 diretto da Jon Cassar e interpretato da Morris Chestnut, Regina Hall, Theo Rossi e Jaz Sinclair.

Cast e personaggi

Morris Chestnut - John Taylor

Regina Hall - Laura Taylor

Jaz Sinclair - Anna Walsh / Anna Devost

Theo Rossi - Mike Mitchell

Romany Malco - Todd Decker

Michael K. Williams - Roland White

Glenn Morshower - Martin Cooper

GiGi Erneta - Dr. Grace Park

La trama

John e Laura Taylor (Morris Chestnut e Regina Hall) sono una giovane coppia di professionisti che desidera disperatamente un bambino. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, assumono finalmente Anna (Jaz Sinclair), la donna perfetta per essere la loro madre surrogata, ma mentre procede nella sua gravidanza, anche la sua fissazione psicotica e pericolosa per il marito prende il sopravvento. La coppia viene così coinvolta nel gioco mortale di Anna e deve combattere per riprendere il controllo del proprio futuro prima che sia troppo tardi.





Curiosità e colonna sonora



Regina Hall e Morris Chestnut hanno recitato insieme anche in Think Like a Man (2012), The Best Man (1999) e The Best Man Holiday (2013).



Durante una scena tra John Taylor (Morris Chestnut) e Anna Walsh (Jaz Sinclair), il cellulare di Anna squilla. La suoneria è la stessa utilizzata dal CTU (Unità anti-terrorismo) nella serie tv 24.



Il film è stato girato a New Orleans in Louisiana.



Il film costato 10 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 30.



Le musiche originali del film sono del compositore John Frizzell (Dante's Peak, Alien - La clonazione, Lockdown, L'esorcismo di Hannah Grace).



La colonna sonora include i brani: "Real Love" di Sunsun, "Le Front Caché Sur Tes Genoux" di Cecile McLorin Salvant, "All Around the World" e "The Grass Is Greener" di John Boutté, "Brave" di Jhené Aiko, "F**k Em Only We Know" di Banks, "My Feet Can't Fail Me Now" di Dirty Dozen Brass Band, "I've Been Dreaming" di Mark Kelly featuring Rick Weedon, Tony Leggett & Marine Lemoëlle.



