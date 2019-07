Stasera in tv: "Quando parla il cuore" su Rai 1

Di Pietro Ferraro venerdì 26 luglio 2019

Rai 1 stasera propone Quando parla il cuore (English Vinglish), commedia drammatica del 2012 diretta da Gauri Shinde e interpretata da Sridevi, Adil Hussain, Mehdi Nebbou, Navika Kotia, Shivansh Kotia e Sujata Kumar.

Cast e personaggi

Sridevi - Shashi Godbole

Adil Hussain - Satish Godbole, il marito di Shashi

Mehdi Nebbou - Laurent, compagno di classe di Shashi

Navika Kotia - Sapna, la figlia di Shashi

Shivansh Kotia - Sagar, il figlio di Shashi

Priya Anand - Radha, la nipote di Shashi

Sujata Kumar - Manu, la sorella di Shashi

Cory Hibbs - David Fischer

Ruth Aguilar - Eva

Sumeet Vyas - Salman Khan

Rajeev Ravindranathan - Ramamurthy

Damian Thompson - Udumbke

Maria Romano - Yu Son

Neelu Sodhi - Meera

Ross Nathan - Kevin

Maria Pendolino - Jennifer

Sulabha Deshpande - Mrs. Godbole, la suocera di Shashi

Ashvin Mathew come Padre Vincent, l'insegnante di Sapna a scuola





La trama

Il film racconta la storia Shashi Godbole (Sridevi), una casalinga mite, dolce, che sopporta ogni giorno delle piccole prese in giro dal marito e dalla figlia ben istruiti a causa della sua incapacità di parlare e comprendere l'inglese. Shashi è intraprendente e di larghe vedute ma in qualche modo questi tratti non vengono notati dai loro familairi che si fermano in superficie. Un bel giorno mentre è in gita per visitare sua sorella a Manhattan, Shashi decide di iscriversi ad un corso di inglese per studenti e incontra una serie di nuove persone che le insegnano a valutare se stessa oltre la prospettiva ristretta della sua famiglia.





Curiosità



Shree Amma Yanger aka Sridevi è stata un'attrice indiana che ha raggiunto il massimo della fama negli anni ottanta e nei primi anni novanta. Nel 1997 si è ritirata dalle scene per dedicarsi ai figli e al marito, il produttore cinematografico Boney Kapoor. Nel 2011 ha ufficialmente annunciato il suo ritorno sulle scene proprio con "Quando parla il cuore" aka "English Vinglish". L'attrice muore a Dubai il 24 febbraio 2018 per annegamento accidentale all'età di 54 anni. Sridevi è deceduta nel bagno di uno dei più lussuosi hotel di Dubai, dove si trovava per partecipare al matrimonio di un nipote. Sridevi sarebbe caduta accidentalmente nella vasca da bagno di marmo della sua suite, dove si trovava sola, e sarebbe quindi annegata senza che nessuno potesse soccorrerla.



Questo film segna il debutto alla regia della regista Gauri Shinde.



La protagonista, interpretata da Sridevi, è stata ispirata dalla madre della regista Gauri Shinde, una donna di lingua marathi che non parlava fluentemente l'inglese e gestiva un business di sottaceti.



Sridevi con questo film torna sul set a 26 anni da un film Tamil, 18 anni da un film Telugu e 15 anni da un film hindi.



Nel settembre 2013, "Quando parla il cuore" è stato inserito nella lista dei candidati indiani per l'Oscar al miglior film straniero.



Amitabh Bachchan e Sridevi hanno recitato insieme 20 anni prima nel film Kudha Gawah del 1992.



La superstar tamil Ajith Kumar ha realizzato un cameo nella versione tamil di questo film, interpretando esattamente la stessa parte di Amithabh Bacchan nella versione Hindi.



L'attrice indiana Suhita Thatte, appare in un cameo come ufficiale dell'immigrazione dell'aeroporto in India.



Sridevi e Sujata Kumar, che interpretano due sorelle nel film, sono scomparse nello stesso periodo e quasi alla stessa età. Sridevi nata nel 1963 è deceduta a 54 anni il 24 febbraio 2018 a causa di un annegamento accidentale mentre Mujata Kumar nata nel 1964 è deceduta il 20 agosto 2018 a causa di un cancro.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore indiano Amit Trivedi con testi della canzoni nella versione hindi scritti da Swanand Kirkire.

La colonna sonora ufficiale è composta da sei canzoni che includono due versioni di "English Vinglish" interpretate da due diversi cantanti.



La colonna sonora come il film è stata rilasciata in Hindi (testi di Swanand Kirkire), Tamil (testi di Pa. Vijay) e Telugu (testi di Krishna Chaitanya).



1. "English Vinglish I" - Shilpa Rao

2. "Dhak Dhuk"- Amit Trivedi

3. "Manhattan"- Clinton Cerejo & Bianca Gomes

4. "Gustakh Dil" - Shilpa Rao

5. "Navrai Majhi" - Sunidhi Chauhan, Swanand Kirkire, Natalie Di Luccio e Neelambari Kirkire

6. "English Vinglish II" - Amit Trivedi

