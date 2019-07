Light of My Life, primo trailer dal film post-apocalittico di Casey Affleck

Di Federico Boni venerdì 26 luglio 2019

Sconosciuta, al momento, la release italiana.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Presentato all'ultimo Festival di Berlino, Light of My Life segna il ritorno in sala in qualità di regista del premio Oscar Casey Affleck, 8 anni dopo Joaquin Phoenix - Io sono qui.

Scritto, diretto e interpretato da Affleck, il film uscirà il 9 agosto prossimo nelle sale d'America. Al fianco del divo di Manchester by the Sea troviamo Elisabeth Moss, Anna Pniowsky, Tom Bower e Timoth Webber. Ambientata in uno scenario post-apocalittico, la pellicola ruota attorno ad un padre che pur di salvare sua figlia da una pandemia che ha decimato il genere femminile, e spazzato via metà della popolazione mondiale, è costretto a farla passare come suo figlio. Un Pianeta senza donne, o quasi, con tutte le conseguenze del caso, quello immaginato da Affleck, negli ultimi anni accusato di molestie sessuali da un paio di signore.

Chiara l'ispirazione arrivata da titoli come “The Road” e “Leave No Trace, per un film che al momento non ha ancora una release italiana.