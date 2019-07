Godzilla, Criterion celebra l’edizione numero 1000 con 15 film dell’era Showa

Di Antonio M. Abate venerdì 26 luglio 2019

Tutti e quindici i film dell'era Showa per la prestigiosa edizione numero 1000 di Criterion, che sceglie il Re dei Mostri per celebrare questo atteso traguardo

«Nel 1954 un enorme bestia emerse dal mare a suon di artigliate, distruggendo tutto ciò che gli si parava davanti - è cambiando il cinema per sempre». Criterion introduce così la sua attesa edizione numero 1000, un'uscita dedicata ai mostri, anzi, al mostro per eccellenza sul grande schermo. A Godzilla si deve l'affermarsi del cosiddetto kaiju eiga, film di genere a tema mostri appunto. Quindici in tutto, attraverso poco più di vent'anni, ossia l'era Showa. Di seguito tutti i titoli più alcune info su questa nuova edizione.

Si tratta di Godzilla (1954), Godzilla Raids Again (1955), King Kong vs. Godzilla (1963), Mothra vs. Godzilla (1964), Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964), Invasion of Astro-Monster (1965), Ebirah, Horror of the Deep (1966), Son of Godzilla (1967), Destroy All Monsters (1968), All Monsters Attack (1969), Godzilla vs. Hedorah (1971), Godzilla vs. Gigan (1972), Godzilla vs. Megalon (1973), Godzilla vs. Mechagodzilla (1974) e Terror of Mechagodzilla (1975).

Per un totale di 8 Blu-Ray, Criterion propone tutto questo malloppo al prezzo provvisorio di circa 180 dollari, inevitabilmente destinato a salire, almeno nel corso del periodo immediatamente successivo all'uscita. In tal senso c'è già un precedente noto, ossia la Collection con trentanove film di Ingmar Bergman, il cui costo da qualche tempo a questa parte si è oramai assestato (ci vogliono comunque poco meno di 300 euro).

Tornando a bomba sul Re dei Mostri, ecco cosa prevede nello specifico questa ambita Collection, oltre ai già menzionati film, così come riportato sul sito ufficiale di Criterion.





High-definition digital transfer of Godzilla, King of the Monsters (1956), the U.S.-release version of Godzilla Japanese-release version of King Kong vs. Godzilla from 1962



Audio commentaries from 2011 on Godzilla and Godzilla, King of the Monsters featuring film historian David Kalat



International English-language dub tracks for Invasion of Astro-Monster, Son of Godzilla,Destroy All Monsters, Godzilla vs. Megalon, Godzilla vs. Mechagodzilla, and Terror of Mechagodzilla



Directors Guild of Japan interview with director Ishiro Honda, conducted by director Yoshimitsu Banno in 1990



Programs detailing the creation of Godzilla’s special effects and unused effects sequences from Toho releases including Destroy All Monster



New interview with filmmaker Alex Cox about his admiration for the Showa-era Godzilla films



New and archival interviews with cast and crew members, including actors Bin Furuya, Tsugutoshi Komada, Haruo Nakajima, and Akira Takarada; composer Akira Ifukube; and effects technicians Yoshio Irie and Eizo Kaimai



Interview with critic Tadao Sato from 2011



Illustrated audio essay from 2011 about the real-life tragedy that inspired Godzilla



New English subtitle translations



Trailers



A lavishly illustrated deluxe hardcover book featuring an essay by cinema historian Steve Ryfle, notes on the films by cinema historian Ed Godziszewski, and new illustrations

by Arthur Adams, Sophie Campbell, Becky Cloonan, Jorge Coelho, Geof Darrow, Simon Gane, Robert Goodin, Benjamin Marra, Monarobot, Takashi Okazaki, Angela Rizza, Yuko Shimizu, Bill Sienkiewicz, Katsuya Terada, Ronald Wimberly, and Chris Wisnia



L'uscita è fissata per il 29 ottobre di quest'anno. Vi lasciamo ad una galleria con le sedici copertine illustrate che impreziosiscono l'iniziativa.