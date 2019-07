The Rider - Il sogno di un cowboy: trailer italiano del dramma di Chloé Zhao

Di Pietro Ferraro venerdì 26 luglio 2019

The Rider: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Chloé Zhao nei cinema italiani dal 29 agosto 2019.

Wanted Cinema ha reso disponibile un trailer italiano di The Rider - Il sogno di un cowboy, l'acclamato dramma della regista Chloé Zhao che ha recentemente firmato per dirigere il film Marvel degli Eterni e ha appena concluso le riprese di Nomadland.

Dopo un tragico incidente a cavallo, il giovane cowboy Brady (interpretato dal vero cowboy Brady Jandreau) vede i suoi sogni sfumare: scopre infatti che non potrà più gareggiare. Tornato a casa nella riserva indiana di Pine Ridge, South Dakota, Brady lotta per superare questo momento di difficoltà.

Il film girato nelle Badlands, una ragione del South Dakota, è stato un enorme successo di critica, è stato inserito in numerose top 10 dei migliori film dell'anno e si è aggiudicato diversi riconoscimenti tra cui miglior film per i Gotham Awards, National Board of Review e National Society of Film Critics.

La trama ufficiale:





Dopo un tragico incidente a cavallo, il giovane cowboy Brady (Brady Jandreau) vede i suoi sogni sfumare: scopre infatti che non potrà più gareggiare. Tornato a casa nella riserva indiana di Pine Ridge, South Dakota, Brady lotta per superare il trauma dell’incidente, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Nonostante il momento difficile, il ragazzo non può pensare solo a se stesso, deve infatti badare alla sorella Lilly che, affetta dalla sindrome di Asperger, non può contare sulle attenzioni del padre Wayne. L’uomo, dipendente dal gioco d’azzardo, arriverà addirittura a vendere il cavallo preferito di Brady per saldare i suoi debiti. Frustrato e oppresso dal senso di inadeguatezza, Brady si allontana dal mondo e dagli amici del rodeo e inizia a spendere la maggior parte del suo tempo con l’amico Lane (Lane Scott) anch’egli in riabilitazione intensiva dopo un incidente. La lontananza dai cavalli diventa però insopportabile e Brady torna così ad allenarsi. Ma dovrà prendere una decisione: dedicarsi alla guarigione con l’aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, o rischiare tutto per mantenere l’unico senso di sé che abbia mai conosciuto.

Il cast è completato da Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford, Terri Dawn Pourier, Lane Scott, Tanner Langdeau e James Calhoon.

NOTE DI REGIA

Lavorare con Brady e Lane in una scena è stato uno dei momenti stimolanti della mia vita. Abbiamo iniziato a girare il 3 settembre 2016. Le riprese di cinque settimane si sono svolte principalmente nella riserva e nelle terre circostanti. Brady, che lavora come addestratore di cavalli professionista, ha ammaestrato i cavalli per la prima metà di ogni giorno in modo da averli pronti per essere venduti. Così siamo riusciti a realizzare riprese autentiche di Brady che interagiva con i cavalli, sfruttando appieno il magico tramonto del South Dakota.

Abbiamo lavorato con una troupe leggera, girando nelle case delle persone, in luoghi reali. Questa è stata la mia seconda collaborazione con il direttore della fotografia Joshua James Richards. Abbiamo fatto in modo che le riprese, pur di scene reali, avessero un taglio cinematografico per far sì che la realtà entrasse perfettamente a far parte della narrazione. Attraverso il viaggio di Brady, sia dentro che fuori dallo schermo, spero di esplorare la nostra cultura riguardo alla

mascolinità e di offrire una versione più sfumata del classico cowboy americano. Voglio anche far vedere un ritratto autentico del ruvido, onesto e bellissimo cuore dell’America che amo e rispetto profondamente.

"The Rider - Il sogno di un cowboy" arriva nei cinema italiani il 29 agosto.