Sylvester Stallone si riunisce con gli amici "Mercenari" Lundgren e Schwarzenegger (foto e video)

Di Pietro Ferraro domenica 28 luglio 2019

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren ospiti a casa di Arnold Schwrzenegger girano un video per salutare i fan.

Sylvester Stallone si è recentemente riunito con gli amici "mercenari" Arnold Schwarzenegger e Dolph Lundgren. Il trio ha condiviso un video sui social media dell'evento, diventato nel frattempo virale, in cui i tre attori si prendono goliardicamente in giro. I tre amici e colleghi si stanno divertendo un mondo e questa reunion potrebbe essere un anticipo di ciò che vedremo ne I Mercenari 4, sequel su cui cui Stallone ha cominciato a lavorare, come annunciato in un post su Instagram dello scorso 4 luglio.

La festa nella residenza di Arnold Schwarzenegger è stata in onore della squadra di calcio tedesca FC Bayern Monaco. Il 71enne Schwarzenegger, il 73enne Sylvester Stallone e il 61enne Dolph Lundgren nel video si vantano della loro volontà di non crescere e rimanere eterni ragazzi. Stallone nel messaggio allegato al video afferma: "Uomini che si rifiutano di crescere. In realtà perché preoccuparsi??? Ci stiamo divertendo!". Nel video spicca uno Schwarzenegger con sigaro in gran forma, reduce dal set di Terminator: Destino Oscuro e in precedenza da un delicato intervento al cuore.

"La mia mano è meglio della tua faccia. Voglio che la mia faccia sia coperta allo stesso modo", dice Sylvester Stallone ad Arnold Schwarzenegger. Il trio ride mentre Schwarzenegger afferma: "Sly pensa che la sua mano sia migliore della mia faccia. Guarda quanto sono bello! Guarda Dolph, guarda questa bellezza qui". Arnold dichiara che Stallone è geloso e che:"Non sopporta di avere così tanti bei ragazzi intorno a lui". Stallone risponde a tono: "Stiamo invecchiando così bene, come un paio di selle nel deserto", battuta a cui Schwarzenegger risponde "Esatto".

Per quanto riguarda "I Mercenari 4", Arnold Schwarzenegger ha dichiarato che è disposto a tornare solo se Sylvester Stallone è a bordo e se gli piace la storia. Per quanto riguarda Dolph Lundgren, è recentemente tornato nei panni di Drago al fianco di Stallone in Creed 2 e si dice pronto a tornare per un eventuale nuovo film dei Mercenari.

Sylvester Stallone ha recentemente concluso le riprese di Rambo: Last Blood in arrivo questo autunno, mentre Arnold Schwarzenegger ha "Terminator: Destino Oscuro" in arrivo a ottobre.





























