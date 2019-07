Box Office Italia, Men in Black International fa sua la vetta

Di Federico_40 lunedì 29 luglio 2019

Gli uomini in nero detronizzano l'Uomo Ragno.

Box Office Usa, Il Re Leone batte anche C'era una Volta a Hollywood Once Upon a Time In Hollywood da record. Miglior esordio di sempre per un film di Quentin Tarantino. 1.1 milioni di euro in 4 giorni. Uscito in 580 copie, Men in Black International ha conquistato la vetta del botteghino italiano, detronizzando Spider-Man: Far From home, comunque riuscito ad incassare un altro milione. La pellicola Sony ha così abbattuto il muro dei 10 milioni totali.

Ad un passo dal milione (920.322 euro, per la precisione), è arrivato Serenity della Lucky Red, seguito dai 5.5 milioni di euro di Toy Story 4 e dai 774.254 euro di Edison. Debutto da 217.752 euro in 4 giorni per Midsommar, con Annabelle 3 arrivato ai 3.3 milioni di euro, Birba ai 266.915 euro, Pets 2 ai 3.5 e Aladdin ai 15.275.562 euro.

Weekend variegato anche il prossimo grazie agli arrivi di Hotel Artemis, Dolcissime, Una famiglia al tappeto, Isabelle - l'Ultima Evocazione, Nevermind, Tesnota e Sangue nella Bocca.